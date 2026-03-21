健康網》餓肚子才能長高？醫駁流言「聽了要昏倒」

每個家長多希望孩子長高長壯，卻不知如何正確維持孩子的健康。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕台北愛群兒童成長診所黃世綱在臉書粉專「剛剛好醫師-兒童內分泌科 Dr.黃世綱」表示，他曾聽說一件育兒流言：睡前進食會影響生長激素的分泌。其實細節上還是要看「到底吃了什麼」。但最近開始有不少家長，在門診討論睡覺前到底能不能吃東西的問題。甚至有家長這樣想：「肚子很餓的時候，生長激素才容易上升。」所以他們讓小朋友餓肚子、連運動前都要給他餓肚子；做什麼事情最好都餓著肚子，覺得這樣可以讓生長激素分泌來長高。「我聽了簡直要昏倒。」

黃世綱表示，從兒童內分泌的觀點來看，人體的成長其實是非常複雜的一件事。人餓的時候所分泌的生長激素，其實是一個「訊號」，目的是告訴身體：該去吃東西了，而且要吃好的東西，讓肌肉成長、骨骼增長。

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黃世綱在門診千叮嚀、萬交代：我們並不是要靠「餓肚子」來獲得生長激素，而是餓的時候反而要吃好的東西，像是原型食物和蛋白質，來回應身體的需求！

黃世綱各位家長，千萬不要再相信「餓肚子可以讓生長激素分泌很多，進而長高」這種奇怪的傳聞了。「這在內分泌學上根本說不通。」黃世綱表示，人體正常的成長中，生長激素只是一個「指揮家」，它仍然需要足夠的能量、熱量和蛋白質，才能幫助小朋友長高。

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