打手遊到一半胸爆痛！34歲男突倒下 竟是心肌梗塞

台中醫院醫師心臟內科黃聖瑋指出，陳先生左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈全都嚴重狹窄阻塞。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕34歲的陳先生吸菸18年，今（2026）年1月底下班後在家打手遊紓壓，突然一陣胸痛，接著從前胸痛到後背，還直冒冷汗，緊急送醫發現竟罹患心肌梗塞，3條冠狀動脈嚴動阻塞，緊急手術打通血管放置支架救回一命，出院時向醫護人員保證「立刻戒菸顧性命！」

台中醫院醫師心臟內科黃聖瑋指出，陳先生雖然年輕，但有18年菸齡，還有高血脂、高血壓病史，身材健美，但這次急性心肌梗塞發病就是3條大血管嚴重狹窄，幸好住家離醫院不到10分鐘車程，及時送醫治療救命。

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陳先生送到急診時主訴胸痛、冒冷汗，急診抽血檢查發現心肌酵素超標，懷疑心肌梗塞，立即施打抗凝血劑，心導管檢查確認患者左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈都嚴重狹窄。

心導管團隊進行心導管氣球擴張手術，打通左側兩條狹窄血管後裝上塗藥支架，1個月後手術打通右側冠狀動脈，置放治療，順利解除3條冠動動脈血管阻塞危機。

黃聖瑋表示，不要以為年輕就不會心肌梗塞，臨床上40歲以下年輕心肌梗塞的案例越來越多，去年一個月就有3例40歲以下的年輕心肌梗塞個案，其中一人才28歲。

黃聖瑋指出，心肌梗塞發生原因很多，除了年齡與家族史，三高、抽菸、肥胖、壓力、不健康的飲食或缺乏運動、甚至濫用藥物，都是心肌梗塞的高危險群，提醒一旦出現呼吸急促、冒冷汗、心悸、背痛，甚至不明原因頭暈或暈厥、持續性的疲倦或突然體力不支，都可能是心肌梗塞的症狀，應立即就醫。

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