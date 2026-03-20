自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

打手遊到一半胸爆痛！34歲男突倒下 竟是心肌梗塞

2026/03/20 20:23

台中醫院醫師心臟內科黃聖瑋指出，陳先生左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈全都嚴重狹窄阻塞。（記者蔡淑媛翻攝）

台中醫院醫師心臟內科黃聖瑋指出，陳先生左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈全都嚴重狹窄阻塞。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕34歲的陳先生吸菸18年，今（2026）年1月底下班後在家打手遊紓壓，突然一陣胸痛，接著從前胸痛到後背，還直冒冷汗，緊急送醫發現竟罹患心肌梗塞，3條冠狀動脈嚴動阻塞，緊急手術打通血管放置支架救回一命，出院時向醫護人員保證「立刻戒菸顧性命！」

台中醫院醫師心臟內科黃聖瑋指出，陳先生雖然年輕，但有18年菸齡，還有高血脂、高血壓病史，身材健美，但這次急性心肌梗塞發病就是3條大血管嚴重狹窄，幸好住家離醫院不到10分鐘車程，及時送醫治療救命。

陳先生送到急診時主訴胸痛、冒冷汗，急診抽血檢查發現心肌酵素超標，懷疑心肌梗塞，立即施打抗凝血劑，心導管檢查確認患者左前降支、左迴旋支、右冠狀動脈都嚴重狹窄。

心導管團隊進行心導管氣球擴張手術，打通左側兩條狹窄血管後裝上塗藥支架，1個月後手術打通右側冠狀動脈，置放治療，順利解除3條冠動動脈血管阻塞危機。

黃聖瑋表示，不要以為年輕就不會心肌梗塞，臨床上40歲以下年輕心肌梗塞的案例越來越多，去年一個月就有3例40歲以下的年輕心肌梗塞個案，其中一人才28歲。

黃聖瑋指出，心肌梗塞發生原因很多，除了年齡與家族史，三高、抽菸、肥胖、壓力、不健康的飲食或缺乏運動、甚至濫用藥物，都是心肌梗塞的高危險群，提醒一旦出現呼吸急促、冒冷汗、心悸、背痛，甚至不明原因頭暈或暈厥、持續性的疲倦或突然體力不支，都可能是心肌梗塞的症狀，應立即就醫。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中