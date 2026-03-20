健康網》作家王浩一女兒漸凍症離世 認識漸凍症

已故作家王浩一女兒王澧綾近日過世，她曾罹患漸凍症（ALS），且是在接種新冠疫苗後發生。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕已故作家王浩一的女兒王澧綾於3月12日辭世，享年37歲。其伯父、精神科醫師王浩威在臉書發文指出，王澧綾生前罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症），曾有肌肉顫動、行動遲緩等症狀。近年不少名人罹患漸凍症，包含《實習醫生》男星艾瑞克丹恩、驚奇隊長男星肯尼斯米契爾，以及創作海綿寶寶的史蒂芬海倫伯格，最知名的科學家史蒂芬霍金等。台灣則有前立委林正峰、教育工作者陳宏等。

艾瑞克丹恩罹患漸凍症辭世，享年53歲。（美聯社）

國民黨籍政治人物林正峰（左2）因漸凍症逝世。（資料照）

根據亞東醫院衛教資料「亞東院訊」表示，肌萎縮性脊髓側索硬化症是運動神經元疾病中最主要、也最嚴重的一類疾病。病患可能從肢體或口咽部開始表現無力症狀，有7成患者先從肢體開始無力，初始表現通常是不對稱的手部無力，比如說無法順利使用鈕扣、筷子或鑰匙；若是腿部無力則會導致步態不穩或垂足；若為口咽部肌肉無力表現，則會出現口齒不清。

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漸凍人患者多為中老年人，好發年齡通常在50-75歲間。極少數家族遺傳患者可能提早至20-30歲發病。

亞東院訊說明，到目前為止，沒有辦法太早發現這疾病，一方面是因為漸凍人從開始有症狀、到去世之間的速度太快，根本不太可能及早發現。

關於檢測方法，醫師靠的是典型的臨床表現，配合實驗室檢查來排除其他可能類似表現的疾病：

●實驗室檢查包含抽血排除血液疾病、肝腎功能異常、內分泌或電解質異常、維生素缺乏、自體免疫疾病、重金屬中毒。

●腦部及脊髓則靠核磁共振（MRI）檢查，來排除可能是腫瘤或其他發炎疾病。

●神經傳導檢查可以用來排除其他週邊神經病變，因為那些疾病通常是可逆性、且預後比漸凍人好。

●至於神經科醫師進行的肌電圖檢查是很重要的輔助工具，因為肌電圖上的變化有時比臨床上的肌肉萎縮無力還要來的廣。若肌電圖上看到一個全身（包含從頭到腳）、廣泛性的運動神經元病變現象，幾乎等於是漸凍人這種疾病。

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