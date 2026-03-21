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健康 > 心理精神

健康網》核桃不只降膽固醇 研究：每天「這樣吃」助眠見效

2026/03/21 11:50

食農專家韋恩表示，核桃好處多，不僅可控制膽固醇又護心，研究指出，每天攝取也有助睡眠；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，核桃好處多，不僅可控制膽固醇又護心，研究指出，每天攝取也有助睡眠；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕睡不好不只靠數羊，不妨試試吃核桃。食農專家韋恩表示，核桃好處多，不僅可控制膽固醇又護心，對記憶力、大腦也有所助益，同時也會影響睡眠品質和能量代謝。國外研究也指出，每天晚餐攝取40克核桃並持續8週，可顯著改善睡眠狀況，並有效減少白天嗜睡。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，根據巴塞隆納大學學者發表於《Food & Function》的1項研究，研究團隊針對76位年輕成人進行實驗，要求他們連續8週在晚餐時吃下40克核桃。結果顯示，受試者的睡眠狀況改善，並減少白天的嗜睡情況。

研究進一步明確發現，吃核桃後，受試者尿液中的6-SMT（褪黑激素代謝物）提高，代表體內褪黑激素分泌有提升，入睡時間也可縮短，睡眠品質與白天精神狀況都獲得改善，而且這些睡眠效率均與6-SMT呈現正相關。因此，研究人員們首先推論：「如果透過定期攝取核桃，身體能夠生成更多的褪黑激素，睡眠品質應該會得到改善。」

韋恩說明，核桃之所以有這些好處，專家推論，除因核桃含有許多天然植化素，以下5個營養重點，可能也是原因：

1.核桃本身就具有天然植物性的褪黑激素，只是含量不算太高，但仍可能有啟動作用。

2.核桃含有豐富的鎂，所以有助於神經與肌肉的放鬆，調整夜間的新陳代謝。

3.核桃富含色胺酸，每40克約有80–85毫克，有助人體產生血清素與褪黑激素。

4.核桃是植物性Omega-3的重要來源，可以預防神經發炎、維持神經傳導穩定性，所以具有睡眠調節的效果。

5.核桃可影響腸道菌相 ，良好的腸道菌相可參與色胺酸代謝，這可能是被低估的主因。

韋恩說，核桃40克大約是10顆左右，如果想要吃消夜，不如考慮吃核桃，營養又可幫助入睡；尤其對於入睡困難與睡眠品質不穩定者來說，具有實際但溫和的幫助。

不過，韋恩最後也提醒，因核桃含有豐富的脂肪酸，建議避免睡前吃，以免造成胃食道逆流。

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