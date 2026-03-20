高雄長庚智慧醫療 「AI智慧投球」 解析運動傷害風險

大同醫院檢驗醫學科組長現場解說「檢體追蹤與管理系統」之智慧創新應用。（高雄長庚提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄長庚、鳳山醫院、大同醫院3家長庚體系醫院攜手參與2026年高雄智慧城市展，本屆主打「玩中體驗、體驗中理解」的智慧醫療，如「AI智慧投球體驗」可解析投球動作與潛在風險、 AI-AR智慧神經診療可透過眼動追蹤技術，快速區分耳科疾病等，全面升級民眾就醫體驗。

高雄長庚指出，展區推出「AI智慧投球體驗」，是以人工智慧進行運動傷害預防，導入先進電腦視覺與動作分析技術，如同一位24小時隨身運動教練，即時捕捉肩肘角度與重心變化，解析投球動作與潛在風險，讓運動醫學走出實驗室，轉化為日常可用的健康防護工具。

請繼續往下閱讀...

AI-AR智慧神經耳科診療則是結合AI與擴增實境技術，打造新世代智慧診療模式。民眾可透過穿戴式AR裝置，體驗AI即時分析生理訊號並轉化為診斷依據。系統透過眼動追蹤技術，協助快速區分中樞性與周邊性眩暈，大幅縮短診斷時間。

大同醫院打造「一碼到底」智慧檢體管理系統，讓檢體流程全面透明化。從採集、運送到檢驗，全程即時追蹤定位，並具備快速搜尋與智慧歸檔功能，有效避免重複抽血、提升檢驗效率與品質。鳳山醫院則以「綠色透析」為核心，導入高效逆滲透系統、節水與廢水回收機制，並推動節能照明與無紙化作業，有效降低資源消耗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法