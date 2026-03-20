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健康網》大男人注意！防攝護腺肥大 網紅醫建議這樣吃

2026/03/20 21:30

不少男性年過50多憂心攝護腺肥大，國外的泌尿科網紅醫蕾娜，建議嘗試多種能夠預防攝護腺肥大的天然食材。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少男性年過50多憂心攝護腺肥大，國外的泌尿科網紅醫蕾娜，建議嘗試多種能夠預防攝護腺肥大的天然食材。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，良性攝護腺肥大（BPH）成為許多男性不得不面對的健康課題。網紅醫師蕾娜（Reena Malik）在頻道說明，根據統計，50歲以上的男性約有半數深受其擾，到了 80 歲，比例更攀升至八成。蕾娜分析多項大型科學研究，歸納出如何透過調整日常飲食，降低近 30% 的發病風險，並改善排尿症狀。該影片在1年多獲得逾9萬次點閱。

蕾娜引用研究發現，攝取較高比例的蛋白質對攝護腺具有保護作用。當每日飲食中的蛋白質占比達到總熱量的 19.5% 以上時，患病風險會顯著降低。相較於一般人平均13%到16%的攝取量，適度增加植物性或優質動物蛋白是關鍵。

同時，應嚴格控管脂肪與紅肉的攝取。高脂肪飲食會引發體內慢性發炎與荷爾蒙變化，進而刺激攝護腺細胞生長。數據顯示，每日食用紅肉的人風險會大幅增加，建議將紅肉攝取頻率降至每週幾次，並優先挑選瘦肉部位。

另外蕾娜認為，蔬菜的攝取量與攝護腺健康呈正相關。每天攝取大量蔬菜（6份以上）的人，風險比攝取不足的人降低了三成以上。特別是富含 β-胡蘿蔔素、葉黃素及維生素 C 的各色蔬菜，對於預防組織增生效果卓越。蕾娜推薦的食物有：菠菜、豌豆、抱子甘藍、綠花椰菜、高麗菜及羽衣甘藍。水果可考慮：橘子、葡萄柚等柑橘類水果。

蕾娜強調，必須從「天然食物」中攝取營養，研究顯示，額外服用保健食品，像是維生素C錠，無法產生相同的預防保護力。

礦物質「鋅」在攝護腺保健中扮演重要角色。高劑量的膳食鋅（約每日 18.9 毫克）能有效降低發病機率。除了眾所皆知的生蠔外，南瓜子、杏仁、鷹嘴豆與扁豆也是極佳的來源。

此外，亞麻籽也被證實能改善已存在的攝護腺症狀。臨床實驗指出，規律攝取亞麻籽萃取物一段時間後，男性的尿流速與排尿滿意度均有顯著提升，能使中重度的排尿困擾轉變為輕度不適，大幅提升生活品質。

最後蕾娜總結，透過「高蛋白、低脂肪、多色彩蔬菜、充足礦物質」的飲食架構，男性可以在日常生活中主動捍衛攝護腺健康。這些改變不僅有助於預防 BPH，更能同時促進心血管健康與整體活力。

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