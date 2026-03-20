王浩一女兒生前接種AZ疫苗後罹漸凍症 疾管署曝研判結果

已故作家王浩一的女兒王澧綾在2021年接種AZ疫苗後，發生漸凍症。疾管署表示，目前無科學證據顯示疫苗與漸凍症有關。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕已故作家王浩一的女兒王澧綾於3月12日辭世，享年37歲。其伯父、精神科醫師王浩威在臉書發文指出，王澧綾生前罹患肌萎縮性側索硬化症（ALS，俗稱漸凍症），並提及她於2021年7月與11月接種2劑AZ疫苗後，於同年底開始出現肌肉顫動、行動遲緩等症狀，相關時序引發外界關注。對此，疾管署表示，目前無科學證據顯示疫苗與漸凍症有關，研判較可能為時間巧合。

王浩威表示，王澧綾發病時年僅32歲，並非典型好發年齡族群（多為40至70歲），且無明確家族病史，讓家屬對病因產生疑問。後續經多家醫院神經內科診斷，確認為漸凍症，但醫療團隊至今仍無法釐清確切致病原因。

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疾管署副署長林明誠回應指出，自COVID-19疫苗大規模施打以來，世界衛生組織（WHO）、歐盟藥品管理局（EMA）及美國疾病管制與預防中心（CDC）均建立完善的不良反應監測系統。以AZ疫苗為例，目前已確認的罕見嚴重不良反應包括血栓併血小板低下症候群（VITT）及格林－巴利症候群（GBS），但尚無證據顯示與漸凍症發生率增加有關，也未將其列為已知副作用。

他強調：「就已知的科學證據上，打AZ疫苗後發生漸凍症最可能是時間上的巧合，還沒有科學證據能支持有因果關係。」

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