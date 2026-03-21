健康網》飛蚊症擔心眼快瞎？ 醫揭3警訊：視網膜恐已出問題

高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，飛蚊症多屬良性老化現象，並不會導致失明。但若出現3警訊，當心視網膜剝離；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕飛蚊症雖是常見眼疾之一，有些人發現眼前有黑點飄動仍會嚇壞，以為是不是快瞎了？高雄五福諾貝爾眼科診所院長、眼科醫師粘靖旻表示，飛蚊症多數屬於良性老化現象，並不會導致失明。但若出現飛蚊大量增加、閉眼看到閃光或閃電、視野缺損或黑幕遮蔽等3大症狀，恐是玻璃體出血、視網膜裂孔、視網膜剝離警訊，提醒應儘速就醫檢查。

粘靖旻於臉書粉專「粘靖旻眼科女醫師 高雄五福諾貝爾院長 屏東 東港 近視雷射 白內障手術」發文表示，一般來說，飛蚊症是良性玻璃體老化現象，出現並不需要過於擔心，但若出現以下3大危險狀況，也應立即就醫別輕忽：

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●飛蚊突然大量增加：原本眼前只有2-3隻小飛蚊，突然變成一大群像下雨、下雪一樣密密麻麻，出現這種情況不是正常老化，可能是玻璃體出血或視網膜裂孔的警訊。

●出現閃光或閃電：眼睛閉起來還看到閃光、閃電或火花，稱為「光視症」。代表視網膜正在被拉扯，如果閃光持續出現，尤其是在眼球轉動時特別明顯，表示視網膜可能已經有裂孔，隨時有剝離風險，必須盡快用雷射修補。

●視野缺損或黑幕遮蔽：視野出現黑色窗簾或陰影，像是有黑幕從上下或側邊遮過來，而且範圍越來越大，這是視網膜剝離的典型表現，也是最危險的症狀。

粘靖旻提醒，出現飛蚊症不要自己嚇自己，因為大部分飛蚊症都是良性老化症狀，不會導致失明，可以安心與它和平共處。但若出現3種危險情況任一項，強調切勿輕忽，須馬上就醫。

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