自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高醫打造智慧在宅醫療 1支手機串聯醫療與居家照護

2026/03/20 18:08

透過遠距視訊醫療與智慧照護平台，護理人員穿戴裝置可將即時影像回傳醫師評估判斷。（高醫提供）

透過遠距視訊醫療與智慧照護平台，護理人員穿戴裝置可將即時影像回傳醫師評估判斷。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕就算不住院，居家照護也能獲得即時醫療服務！高醫醫療體系今（20）日在2026高雄智慧城市展覽中，透過智慧科技打造全新的在宅照護模式，民眾只需「1支手機」，即可串聯醫療與居家照護資源。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長程廣義表示，隨著人口高齡化與長期照護需求快速增加，醫療體系同時面臨照護人力不足的挑戰，透過資訊科技與人工智慧的導入，包括「智慧在宅照護新模式」、「醫照整合小幫手APP」、「咀嚼吞嚥深耕照護新模式」、「糖尿病AI照護」、及「零接觸肌少症檢測」等，透過AI與數位科技的整合應用，建構從醫療、照護到健康管理的多元智慧照護場景。

其中，醫照小幫手APP結合AI技術提供居家與醫療端常見的護理衛教、藥物與營養諮詢服務。例如「AI傷口拍立得」，民眾只需透過手機拍攝傷口，系統即可即時辨識傷口類型、大小與分級，並提供照護建議，大幅提升居家傷口照護的便利性與安全性。

此外，高醫醫療體系也自主開發「KMUHome APP」，整合掛號服務、看診進度查詢、健康紀錄與健康存摺等功能，協助民眾建立個人化健康管理模式，真正做到健康資訊「一手掌握」，讓智慧醫療走入日常生活。

至於宅急症照護服務，透過遠距視訊醫療與智慧照護平台，將醫學中心的專業醫療資源延伸至民眾家中，減少病人往返醫院的不便，讓「急症不離家、照護不間斷」成為可實現的醫療新型態。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中