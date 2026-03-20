高醫打造智慧在宅醫療 1支手機串聯醫療與居家照護

透過遠距視訊醫療與智慧照護平台，護理人員穿戴裝置可將即時影像回傳醫師評估判斷。（高醫提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕就算不住院，居家照護也能獲得即時醫療服務！高醫醫療體系今（20）日在2026高雄智慧城市展覽中，透過智慧科技打造全新的在宅照護模式，民眾只需「1支手機」，即可串聯醫療與居家照護資源。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長程廣義表示，隨著人口高齡化與長期照護需求快速增加，醫療體系同時面臨照護人力不足的挑戰，透過資訊科技與人工智慧的導入，包括「智慧在宅照護新模式」、「醫照整合小幫手APP」、「咀嚼吞嚥深耕照護新模式」、「糖尿病AI照護」、及「零接觸肌少症檢測」等，透過AI與數位科技的整合應用，建構從醫療、照護到健康管理的多元智慧照護場景。

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其中，醫照小幫手APP結合AI技術提供居家與醫療端常見的護理衛教、藥物與營養諮詢服務。例如「AI傷口拍立得」，民眾只需透過手機拍攝傷口，系統即可即時辨識傷口類型、大小與分級，並提供照護建議，大幅提升居家傷口照護的便利性與安全性。

此外，高醫醫療體系也自主開發「KMUHome APP」，整合掛號服務、看診進度查詢、健康紀錄與健康存摺等功能，協助民眾建立個人化健康管理模式，真正做到健康資訊「一手掌握」，讓智慧醫療走入日常生活。

至於宅急症照護服務，透過遠距視訊醫療與智慧照護平台，將醫學中心的專業醫療資源延伸至民眾家中，減少病人往返醫院的不便，讓「急症不離家、照護不間斷」成為可實現的醫療新型態。

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