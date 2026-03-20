健康網》幫浪犬成為「心輔犬」撫慰人心 人才培育計畫開跑

台灣心輔犬培育團隊協助在各地流浪的犬隻，能夠成為心輔犬，幫助有需要的人。（台灣心輔犬培育團隊提供）

〔健康頻道／綜合報導〕目前不少學校、醫療院所與長照機構邀請可愛的「心輔犬」等寵物，陪伴院民與患者；同時，根據農業部統計，全台流浪犬數量已達 14 至 16 萬隻。為了讓這群曾在街頭努力求生的生命擁有新的可能，由台灣心輔犬培育團隊主持的「心輔犬人才培育計畫」因此誕生。本計畫透過專業培訓，培育具備動物輔助教育能力的「狗老師」，讓流浪犬能發展出屬於自己的角色，也讓需要陪伴與支持的人多一個選擇。

這項理念已逐漸受到關注，2024 年參與學員人數突破800位，2025年有超過500位夥伴加入，一同投入動物輔助教育的行列。團隊也邀請更多愛狗人士與助人者加入，一起為動物輔助教育開創更多可能。

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心輔犬團隊相信，每一隻流浪犬都是尚未被發掘的寶石。透過適才適性的培育與穩定的安全感建立，這些曾在街頭流浪的狗狗，能逐步成為陪伴孩子、長者與需要支持者的「狗老師」，在校園與社區中發揮療癒與教育的力量。團隊表示：「面對全台 16 萬隻流浪犬的處境，我們知道自己的力量有限，因此更希望透過人才培育計畫，讓更多夥伴加入，一起為動物輔助教育開闢新的道路。」

「心輔犬人才培育計畫」希望培訓願意投入動物輔助教育的人才。（台灣心輔犬培育團隊提供）

心輔犬團隊表示，動物輔助教育不只需要被服務的對象，也需要更多理解犬隻特質、願意陪伴學習的人參與其中。透過專業培訓，有些人可以成為理解犬隻行為的「評估員」，協助浪浪找到適合的家庭；有些人則能成為將犬隻互動帶入教育與助人場域的「種子教師」，讓狗狗成為陪伴學習與支持心理健康的重要夥伴。

為了讓更多不同背景的民眾參與動物輔助教育，「心輔犬人才培育計畫」規劃三大課程模組，從入門課程開始，提供多元學習路徑，讓學員依照興趣與專業背景，找到最適合自己的角色。

課程邀請第一次聽到心輔犬的夥伴、想跟狗狗玩很多從沒想過的遊戲、想更了解心輔犬正在做的事情的人來參與，一起來一場超療育的午後。課程也特別規劃親子場次，讓家庭能共同參與學習，一同來一場與眾不同的生命教育。

。（台灣心輔犬培育團隊提供）

課程以犬隻行為觀察與特質評估為核心，培養學員理解狗的行為與情緒反應。透過系統化的觀察方法，學員不僅能更了解自家犬隻的特質，也有機會協助流浪犬找到適合的家庭與生活環境，成為浪浪伯樂。

此課程主要面向教師、心理師、社工等助人專業工作者，介紹如何將犬隻互動融入教學與服務場域，以創新且具互動性的方式實踐動物輔助教育，為既有的助人專業提供新的教學方式。

除了入門課程外，團隊也預計於未來推出進階認證課程，為有志長期投入動物輔助教育的夥伴提供更完整的學習與發展路徑。進階課程將包含「評估員進階認證課程」與「認證講師進階課程」，讓完成入門課程的學員能持續鑽研專業能力，未來不僅能協助評估犬隻特質，也有機會成為推廣動物輔助教育的講師，將心輔犬的理念帶進更多校園與社區。

心輔犬團隊表示，透過人才培育計畫，希望讓更多人理解動物輔助教育的價值，也讓更多流浪犬有機會發揮自身特質，成為能陪伴人們成長與療癒心靈的重要夥伴。

近年來，心輔犬已逐步走入校園、社區、政府機關與各類助人場域，透過人與犬之間的互動，協助孩子建立自信、促進情緒調節，也為不同族群帶來更多支持與陪伴。團隊期待，未來能有更多夥伴加入，一同參與這條路，讓每一隻曾經在街頭求生的浪浪，都有機會找到屬於自己的角色與舞台。

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