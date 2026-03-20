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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》一聽攝護腺肥大就怕癌？ 泌尿醫揭2者關鍵差別

2026/03/20 21:05

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，攝護腺肥大與攝護腺癌是完全不同的兩種疾病，建議定期檢查、留意危險警訊，便可防患未然；情境照。（圖取自shutterstock）

內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋表示，攝護腺肥大與攝護腺癌是完全不同的兩種疾病，建議定期檢查、留意危險警訊，便可防患未然；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性在被診斷出攝護腺肥大時，往往腦海中第一個想到就是擔心是不是沒救了？甚至害怕病情會不會惡化成癌症？內湖三總泌尿外科主治醫師江佩璋說明，攝護腺肥大與攝護腺癌是完全不同的兩種疾病，兩者在成因、發生位置上也不同。若診斷為攝護腺肥大，除建議不必過度恐慌、定期檢查外，提醒多留意血尿、血尿、骨頭莫名疼痛、體重下降等情況，便可防患於未然。

江佩璋於臉書專頁「江佩璋醫師．泌尿專科」發文表示，攝護腺包覆在尿道外圍，隨著年紀增長，男性荷爾蒙的刺激會讓正常細胞數量增加（增生），這也就是良性的攝護腺肥大，它會壓迫尿道，導致排尿不順；至於攝護腺癌，則是細胞發生惡性病變（突變）。

攝護腺肥大 日常做好3件事

江佩璋進一步解釋，兩者發生的位置不同，良性肥大也不會轉變成惡性癌症。當診斷出攝護腺肥大時，建議做好以下3件事，關心健康也勿過度緊張：

不要自己嚇自己：若出現頻尿、尿流變細，9成以上都是良性肥大。

留意危險徵兆：如果出現血尿、骨頭莫名疼痛、體重下降等情況，才是需要高度警覺的訊號。

定期檢查最安心：50歲以上男性建議每年進行一次 PSA 抽血檢查。

江佩璋強調，攝護腺肥大是老化的痕跡，攝護腺癌則是基因突變，兩者不互通，若腺肥大，只要多留意排尿情況，定期檢查，若無血尿、骨頭疼痛，切勿過度緊張。

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