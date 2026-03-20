健康網》屏東萬丹國小疑食物中毒 營養師：不只是腹瀉而已

屏東縣萬丹國小近日傳出食物中毒。（資料照、記者葉永騫攝）

〔健康頻道／綜合報導〕屏東縣萬丹國小於19日傳出有44名師生集體發生上吐下瀉症狀，疑似食物中毒。萬丹國小校長郭忠憲受訪時說明，營養午餐業者供應3家學校的團膳，目前懷疑是諾羅病毒；目前衛生局已介入調查。營養師曾建銘

營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」說明，看到屏東萬丹國小 44 名師生疑似食物中毒、上吐下瀉的新聞，很多人的第一反應可能是：「應該就是吃壞肚子吧？多喝水休息一下就好了。」

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營養師曾建銘表示，「食物中毒」從來都不只是一場腸胃炎，而是一場可能快速擴大的公共衛生危機。這種時候，最不該做的就是急著把它當成「小事」。

很多人把食物中毒想得太簡單。事實上，致病原可能是細菌、病毒、天然毒素或化學物質。嚴重起來不只會脫水，還可能引發器官傷害，甚至危及生命。世衛組織（WHO）就統計過，全球每年約有 42 萬人因為受污染的食物而死亡。這不是危言聳聽，而是每天吃飯時最容易被忽略的風險。

曾建銘表示，最危險的往往是那些「沒有本錢出事的人」。曾建銘以自己在診所遇到的慢性病患者、在長照機構裡照顧的長輩，又或者是這次新聞中的幼童當例子，強調：面對食源性疾病，這些高風險族群的重症與住院風險都遠高於一般健康大人。他們真的禁不起一次「吃壞肚子」。

曾建銘表示，當校園、醫院或長照機構的團膳出現疑似食物中毒時，我們不能只問「是哪道菜有問題？」，而是要回頭檢視：整個供餐流程，到底哪一關失守了？

食物中毒很多時候不是因為食物「看起來壞掉了」，危機早就藏在看不見的細節裡：

●手沒洗乾淨就碰食材。

●生食與熟食共用工作檯面、交叉污染。

●食物放在「危險溫度帶」太久。

●廚房人員本身有感染症狀卻繼續作業。

食藥署常宣導的「洗手、分開生熟食、徹底加熱、注意保存溫度」，這些基本功看似囉嗦，但只要一步沒做滿，代價就是一整群人的健康，以及整個社區對供餐系統的信任崩盤。

曾建銘表示，食安是「吃下去之後，身體撐不撐得住」。真正成熟的供餐系統，不是等事情爆發才來恐慌補救，而是平常就把每一道防線守死。「你以為食物中毒只是拉肚子，但對某些人來說，那可能是脫水、急診，甚至是一場本來可以避免的嚴重傷害。」曾建銘總結，別再把「吃壞肚子」講得太輕。因為攸關生命的食安，從來就不是小事。

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