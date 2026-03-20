自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

高雄診所掃碼填TOCC「他」發明的 ５月底前還能抽獎

2026/03/20 16:22

高雄市600家合約診所提供TOCC掃描QR Code，民眾就醫候診時完成填答，有助於醫師鑑別診斷。（記者許麗娟攝）

高雄市600家合約診所提供TOCC掃描QR Code，民眾就醫候診時完成填答，有助於醫師鑑別診斷。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為防治登革熱，提早阻斷傳播鏈，高雄市去（2025）年首創於600家診所推出看診掃QR Code填寫TOCC問卷，為鼓勵民眾踴躍參與，今（20）日宣布將加碼抽禮券，而提供這項掃碼填TOCC發想的復健科醫師蔡昌學也到場表示，科技的運用讓醫師省時又能有效掌握病患資訊。

為防治傳染病，醫療院所人員常主動詢問 TOCC（旅遊史Travel、職業史Occupation、接觸史Contact和群聚史Cluster）。高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，目前台灣沒有本土登革病毒，所有登革熱病毒多源自境外移入，推動診所QR Code填寫 TOCC和症狀資訊，醫師就能提高警覺，進一步協助通報。

高雄市醫師公會常務理事蔡昌學表示，在COVID-19流行期間，就曾向潘炤穎提出健保卡註記的機制，並獲行政院團隊採用，後來又與醫界夥伴們討論，在登革熱的防治上，也能透過科技簡化流程，民眾在候診時，只要拿出手機掃描 QR Code，花20到30秒完成 TOCC資料填報，且資料能同步顯示在醫師的系統上，去年起也開始在高雄市各診所推廣。

高雄市醫師公會常務理事蔡昌學是診所TOCC掃描QR Code的發想人。（記者許麗娟攝）

高雄市醫師公會常務理事蔡昌學是診所TOCC掃描QR Code的發想人。（記者許麗娟攝）

蔡昌學表示，醫師每問1位病人的TOCC至少要花2、3分鐘，但病人於候診時填寫完，醫師在看診前就能掌握關鍵資訊，提高警覺，立即進行鑑別診斷，必要時快速安排快篩與通報。

為鼓勵市民主動參與防疫監測，即日起至5月底民眾前往高市登革熱整合式TOCC合約院所就醫時，主動掃QR Code完成填寫TOCC問卷即可參加抽獎，每月抽出1萬元禮券1名、1000元禮券3名及100元禮券1000名，得獎名單屆時於4月8日、5月6日及6月3日公布於衛生局官網。

即日起至5月底，民眾就醫主動完成TOCC問卷，有機會抽中1萬元禮券。（記者許麗娟攝）

即日起至5月底，民眾就醫主動完成TOCC問卷，有機會抽中1萬元禮券。（記者許麗娟攝）

基層診所TOCC掃描QR Code為高雄在傳染病防治的創舉。（記者許麗娟攝）

基層診所TOCC掃描QR Code為高雄在傳染病防治的創舉。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中