高雄診所掃碼填TOCC「他」發明的 ５月底前還能抽獎

高雄市600家合約診所提供TOCC掃描QR Code，民眾就醫候診時完成填答，有助於醫師鑑別診斷。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為防治登革熱，提早阻斷傳播鏈，高雄市去（2025）年首創於600家診所推出看診掃QR Code填寫TOCC問卷，為鼓勵民眾踴躍參與，今（20）日宣布將加碼抽禮券，而提供這項掃碼填TOCC發想的復健科醫師蔡昌學也到場表示，科技的運用讓醫師省時又能有效掌握病患資訊。

為防治傳染病，醫療院所人員常主動詢問 TOCC（旅遊史Travel、職業史Occupation、接觸史Contact和群聚史Cluster）。高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，目前台灣沒有本土登革病毒，所有登革熱病毒多源自境外移入，推動診所QR Code填寫 TOCC和症狀資訊，醫師就能提高警覺，進一步協助通報。

請繼續往下閱讀...

高雄市醫師公會常務理事蔡昌學表示，在COVID-19流行期間，就曾向潘炤穎提出健保卡註記的機制，並獲行政院團隊採用，後來又與醫界夥伴們討論，在登革熱的防治上，也能透過科技簡化流程，民眾在候診時，只要拿出手機掃描 QR Code，花20到30秒完成 TOCC資料填報，且資料能同步顯示在醫師的系統上，去年起也開始在高雄市各診所推廣。

高雄市醫師公會常務理事蔡昌學是診所TOCC掃描QR Code的發想人。（記者許麗娟攝）

蔡昌學表示，醫師每問1位病人的TOCC至少要花2、3分鐘，但病人於候診時填寫完，醫師在看診前就能掌握關鍵資訊，提高警覺，立即進行鑑別診斷，必要時快速安排快篩與通報。

為鼓勵市民主動參與防疫監測，即日起至5月底民眾前往高市登革熱整合式TOCC合約院所就醫時，主動掃QR Code完成填寫TOCC問卷即可參加抽獎，每月抽出1萬元禮券1名、1000元禮券3名及100元禮券1000名，得獎名單屆時於4月8日、5月6日及6月3日公布於衛生局官網。

即日起至5月底，民眾就醫主動完成TOCC問卷，有機會抽中1萬元禮券。（記者許麗娟攝）

基層診所TOCC掃描QR Code為高雄在傳染病防治的創舉。（記者許麗娟攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法