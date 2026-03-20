健康網》便秘不是水喝不夠 醫揪元凶竟是「坐」錯了

便秘不是水喝不夠！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒指出，出現便秘時，問題可能未必出在腸道，而是與排便姿勢有關；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕便秘是許多現代人的困擾，不僅為此調整飲食，甚至規律運動，卻仍可能排便不順。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒分享，門診中很多患者受便秘所苦，即使補充益生菌、多喝水或運動，仍無法改善，其實，問題可能未必出在腸道，而是與排便姿勢有關。

馬桶坐姿易有殘便感

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，人體的原本設計，並不是讓我們坐著排便，因為人類直腸有一個角度，稱為「anorectal angle」。當坐在馬桶上時，這個角度是彎曲的，排便需要更用力，所以容易有殘便感，甚至產生痔瘡。但當你蹲下時，直腸變直，可讓肛門括約肌放鬆，排便更順暢。也因此，很多人在郊外或露營時，反而比較好排便。

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黃軒進一步說明，研究也發現，蹲姿排便的用力時間更短，排便更完整、壓力更低，甚至被認為可降低痔瘡與便秘風險。他出，現代人最大的問題是，我們把一個生理動作，變成一個不自然的生活習慣，因為，相較於坐馬桶，蹲馬桶其實更符合人體肛門學。

模擬蹲姿改善便秘4建議

黃軒補充說，若年長者不方便蹲下，可在腳下放一個小凳子，以模擬蹲姿，並建議遵守以下方式排便：

1.腳下放一個小凳子（模擬蹲姿）。

2.膝蓋高於臀部。

3.身體微微前傾。

4.不要滑手機，避免延長排便時間。

黃軒強調，出現便秘問題常常不一定是腸道不好，而可能是一直以來使用錯誤姿勢排便所致，建議不妨調整排便姿勢，或可改善便秘問題。

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