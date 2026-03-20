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你也吃飯配手機？清大教授推燭光餐敘、電子公文護眼連署
〔記者洪美秀／新竹報導〕現代人有吃飯配手機的習慣，但可能食不知味，更容易傷眼。清大材料系教授周卓煇與「光與健康協會（LHA）」提倡「減法運動」，鼓勵大家用餐時減少配手機習慣，改放鬆享用燭光餐點。同時也發起電子公文黑底白色的連署行動，預計1週後向行政院數發部遞交連署書，提倡黑底白字電子公文。
周卓煇說，這項吃飯不配手機的「減法運動」，目的是希望大家在吃飯時關掉手機，讓眼睛離開3C藍光危害、充份獲得休息，同時重拾餐桌上互動、交流的溫馨、美好，重新體驗感動、有溫度的生活。透過放下手機，達到正念飲食第一步，鼓勵大家把注意力回歸到餐點，細細品嚐食物美味。更可透過「吃飯不吃手機」行動網站（starlit-kashata-c08857.netlify.app），線上點擊「我同意」響應。
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同時協會也發起發起「電子公文護眼化」連署行動，提倡省紙也要省眼力。周卓煇提到，公文無紙化可減少紙張的浪費，但電腦螢幕帶來的藍光危害，更需謹慎看待。將電子公文與附件，從傳統的白底黑字切換成護眼的黑底白字，可「省紙又護眼」；協會常務理事也是曙光女中校長魯和鳳提到，公務員及老師是電子公文傷眼的受害者，平均每天在電腦螢幕前批閱公文3小時以上，不少人因此患白內障，期透過連署行動，降低閱讀電子公文的健康風險。連署表單連結。
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