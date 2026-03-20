你也吃飯配手機？清大教授推燭光餐敘、電子公文護眼連署

現代人有吃飯配手機的習慣，但除可能食不知味，更易傷眼。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕現代人有吃飯配手機的習慣，但可能食不知味，更容易傷眼。清大材料系教授周卓煇與「光與健康協會（LHA）」提倡「減法運動」，鼓勵大家用餐時減少配手機習慣，改放鬆享用燭光餐點。同時也發起電子公文黑底白色的連署行動，預計1週後向行政院數發部遞交連署書，提倡黑底白字電子公文。

周卓煇說，這項吃飯不配手機的「減法運動」，目的是希望大家在吃飯時關掉手機，讓眼睛離開3C藍光危害、充份獲得休息，同時重拾餐桌上互動、交流的溫馨、美好，重新體驗感動、有溫度的生活。透過放下手機，達到正念飲食第一步，鼓勵大家把注意力回歸到餐點，細細品嚐食物美味。更可透過「吃飯不吃手機」行動網站（starlit-kashata-c08857.netlify.app），線上點擊「我同意」響應。

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同時協會也發起發起「電子公文護眼化」連署行動，提倡省紙也要省眼力。周卓煇提到，公文無紙化可減少紙張的浪費，但電腦螢幕帶來的藍光危害，更需謹慎看待。將電子公文與附件，從傳統的白底黑字切換成護眼的黑底白字，可「省紙又護眼」；協會常務理事也是曙光女中校長魯和鳳提到，公務員及老師是電子公文傷眼的受害者，平均每天在電腦螢幕前批閱公文3小時以上，不少人因此患白內障，期透過連署行動，降低閱讀電子公文的健康風險。連署表單連結。

吃飯配手機好傷眼，清大教授周卓煇和光與健康協會推燭光餐敘及電子公文護眼化連署行動，鼓勵大家用餐不配手機，護眼又護腸胃，還可減少藍光害。（記者洪美秀攝）

清大教授周卓煇提到，公文無紙化可減少紙張的浪費，但電腦螢幕帶來的藍光危害，更需謹慎看待。（記者洪美秀攝）

光與健康協會提到，公務員及老師是電子公文傷眼的受害者，平均每天在電腦螢幕前批閱公文3小時以上，不少人因此患白內障。（記者洪美秀攝）

清大材料系教授周卓煇與「光與健康協會（LHA）」提倡「減法運動」。（記者洪美秀攝）

吃飯配手機好傷眼，清大教授周卓煇和光與健康協會推燭光餐敘及電子公文護眼化連署行動，鼓勵大家用餐不配手機，護眼又護腸胃，還可減少藍光害。（記者洪美秀攝）

清大教授周卓煇推出吃飯不配手機的「減法運動」，希望大家在吃飯時關掉手機。（記者洪美秀攝）

現代人有吃飯配手機的習慣，但除可能食不知味，更易傷眼。（記者洪美秀攝）

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