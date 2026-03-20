您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
牙齒矯正後出現「黑三角」！ 牙醫師談形成3大主因
〔記者吳亮儀／台北報導〕許多民眾用牙齒矯正來調整咬合及提升笑容，卻在術後發現牙根間出現俗稱「黑三角」空隙，擔心是牙齦萎縮。牙齒矯正專科醫師解釋，黑三角是矯正的常見可能現象，主因包括牙齒排齊後露出原先被遮掩的空隙、清潔不當導致牙結石堆積、牙齒移動幅度過大。
曾有民眾在牙齒矯正後發現牙根間出現縫隙，擔心是牙齦受損，但其實多半是「排齊後的真相大白」。從心美學診所齒顎矯正專科醫師陳育德解釋，當牙齒原本嚴重擁擠時，齒槽骨（牙肉的地基）發育空間受限，牙肉也會被向上擠壓；一旦透過矯正將牙齒排齊，地基不足的問題與原先被凌亂牙齒遮掩的空隙便會顯露出來。
請繼續往下閱讀...
決世數位美學診所齒顎矯正專科醫師林子玉補充，青少年的骨頭生長較活躍，牙齦較能隨牙齒移動填補空隙；成年人的發育則已穩定，一旦出現缺口，牙肉較難自然長回來。
此外，隨年齡增長，牙齒為了補償日常磨耗，會自然緩慢地向咬合面推移，這種生理性的「二度萌發」是天然老化過程，會讓原本埋在牙肉內、較細窄的牙根逐漸顯露，這也是黑三角隨時間更為明顯的原因之一。
除了天生的生理限制，醫師的矯正技術，包括矯正力道、方向等，也與黑三角有關連。林子玉表示，齒槽骨是牙齒穩定的基礎，牙醫師在排列牙齒時，必須在骨頭厚度範圍內進行精準移動，若移動幅度過大，導致牙根位置超出了骨頭的安全邊界，覆蓋其上的牙肉會因失去支撐而退縮，形成醫源性的黑三角，她也建議民眾，牙齒矯正務必尋找專業牙科醫師，並於矯正前進行充分的溝通。
口腔衛生也是黑三角的一大主因。傳統矯正因為有金屬鋼絲與托架的關係，容易有清潔死角，牙線也使用不易，長期下來易有牙結石堆積，引發牙齦發炎退縮，導致空隙變大。林子玉表示，矯正期間應勤加洗牙或配合使用牙間刷，或選擇可隨時脫戴的隱形牙套，降低牙齦發炎風險。
面對黑三角，醫師有其專業對應策略，陳育德表示，臨床會透過「齒間修磨（IPR）」微調牙齒寬度，讓兩顆牙齒靠得更緊以縮小空隙；若黑三角情況較嚴重，則可進一步評估透過牙周手術或補牙齦治療來改善。林子玉補充，若事前評估認為有黑三角風險，可考慮在矯正前「先補牙齦」強化地基，主動為牙齒移動建立安全的保護層。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞