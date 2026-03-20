牙齒矯正後出現「黑三角」！ 牙醫師談形成3大主因

牙醫師提醒矯正務必選擇專業醫師、落實清潔並挑選政府認證醫材。（林子玉提供）

〔記者吳亮儀／台北報導〕許多民眾用牙齒矯正來調整咬合及提升笑容，卻在術後發現牙根間出現俗稱「黑三角」空隙，擔心是牙齦萎縮。牙齒矯正專科醫師解釋，黑三角是矯正的常見可能現象，主因包括牙齒排齊後露出原先被遮掩的空隙、清潔不當導致牙結石堆積、牙齒移動幅度過大。

曾有民眾在牙齒矯正後發現牙根間出現縫隙，擔心是牙齦受損，但其實多半是「排齊後的真相大白」。從心美學診所齒顎矯正專科醫師陳育德解釋，當牙齒原本嚴重擁擠時，齒槽骨（牙肉的地基）發育空間受限，牙肉也會被向上擠壓；一旦透過矯正將牙齒排齊，地基不足的問題與原先被凌亂牙齒遮掩的空隙便會顯露出來。

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決世數位美學診所齒顎矯正專科醫師林子玉補充，青少年的骨頭生長較活躍，牙齦較能隨牙齒移動填補空隙；成年人的發育則已穩定，一旦出現缺口，牙肉較難自然長回來。

此外，隨年齡增長，牙齒為了補償日常磨耗，會自然緩慢地向咬合面推移，這種生理性的「二度萌發」是天然老化過程，會讓原本埋在牙肉內、較細窄的牙根逐漸顯露，這也是黑三角隨時間更為明顯的原因之一。

除了天生的生理限制，醫師的矯正技術，包括矯正力道、方向等，也與黑三角有關連。林子玉表示，齒槽骨是牙齒穩定的基礎，牙醫師在排列牙齒時，必須在骨頭厚度範圍內進行精準移動，若移動幅度過大，導致牙根位置超出了骨頭的安全邊界，覆蓋其上的牙肉會因失去支撐而退縮，形成醫源性的黑三角，她也建議民眾，牙齒矯正務必尋找專業牙科醫師，並於矯正前進行充分的溝通。

口腔衛生也是黑三角的一大主因。傳統矯正因為有金屬鋼絲與托架的關係，容易有清潔死角，牙線也使用不易，長期下來易有牙結石堆積，引發牙齦發炎退縮，導致空隙變大。林子玉表示，矯正期間應勤加洗牙或配合使用牙間刷，或選擇可隨時脫戴的隱形牙套，降低牙齦發炎風險。

面對黑三角，醫師有其專業對應策略，陳育德表示，臨床會透過「齒間修磨（IPR）」微調牙齒寬度，讓兩顆牙齒靠得更緊以縮小空隙；若黑三角情況較嚴重，則可進一步評估透過牙周手術或補牙齦治療來改善。林子玉補充，若事前評估認為有黑三角風險，可考慮在矯正前「先補牙齦」強化地基，主動為牙齒移動建立安全的保護層。

決世數位美學診所齒顎矯正專科醫師林子玉提醒黑三角是矯正可能現象，可和醫師充分溝通來改善。（林子玉提供）

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