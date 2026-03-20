健康網》上夜班也能不傷心血管 多吃這食物逆轉心臟病風險

夜班工作者生理時鐘紊亂，專家建議，可多吃蔬果等富含纖維食物，有助降低心臟病風險；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夜班工作因日夜顛倒，因此，上夜班的人也被認為是心血管疾病的高風險族群。對此，食農專家韋恩指出，上夜班之所以會被認為容易損傷心血管，主要原因可能是生理時鐘被打亂、睡眠品質下降等。不過，最新研究分析22萬人的資料、追蹤約12年發現，夜班工作者若攝取膳食纖維多，心臟病風險越低，甚至可降到接近日班族。

韋恩於臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，根據1項來自瑞典烏普薩拉大學、發表在《European Journal of Epidemiology》的研究，分析英國生物銀行超過22萬人資料、追蹤約12年，期間出現超過1.2萬例冠心病。結果發現，夜班工作者中，膳食纖維攝取越高，心臟病風險越低；若纖維攝取足夠，風險甚至可降到接近日班族群。

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韋恩說，研究進一步分析顯示，固定夜班者約每天攝取19g膳食纖維，不定期夜班者約每天攝取15g，達到這個範圍時，心血管風險幾乎與日間工作者相當。因此，這代表夜班工作帶來的健康風險，其實可以透過飲食調整來恢復。所以，某些工作族群更需要注意飲食均衡狀況，攝取某些營養來補強缺口。

韋恩並說明，膳食纖維可以影響心血管健康的原因，在於它影響的是腸道健康，可以進一步影響整個代謝系統，進而達到穩定血糖、降低血脂、改善腸道菌相、減少慢性發炎的作用，而這些都是心血管疾病的核心因子。

韋恩總結補充，根據台灣營養調查，絕大多數的人膳食纖維攝取不足，尤其是夜班工作者，更需要注意補充膳食纖維的質與量，建議日常多補充全穀類（糙米、燕麥）、 蔬菜、水果、豆類與豆製品、扁豆等食物，均有助增加攝取量，降低疾病風險。

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