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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

乳癌不用怕！HER2弱陽性概念興起 7旬婦靠新藥重拾健康

2026/03/20 14:55

在精準醫療持續推進之際，乳癌治療也邁入更細緻分型的新時代。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

在精準醫療持續推進之際，乳癌治療也邁入更細緻分型的新時代。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者侯家瑜／台北報導〕在精準醫療持續推進之際，乳癌治療也邁入更細緻分型的新時代。醫界今（20）指出，隨著「HER2弱陽性（HER2-low）」概念興起，過去僅以「陽性／陰性」二分法的治療模式已被打破，為「轉移性乳癌患者」帶來新契機。專家呼籲，台灣應加速與國際治療指引接軌，並完善健保給付，避免「同病不同命」的情況持續發生。

台灣乳房醫學會理事長陳芳銘在「2026 HER2弱陽性乳癌精準治療新未來」記者會中表示，乳癌分類越精細，治療就越精準。過去被歸類為HER2陰性的部分患者，其實屬於HER2弱陽性族群，若未精準辨識，恐錯失治療機會。目前國際指引已將HER2弱陽性視為獨立治療族群，台灣也應加速臨床與病理判讀標準的整合，讓病人能及時接受適切治療。

台北榮總副院長曾令民指出，降低癌症死亡率需從篩檢、早期治療與晚期治療三方面同步推進。雖然前端預防可減少晚期個案，但對於已進入晚期或復發的患者，治療進展同樣關鍵。他強調，台灣若要真正降低死亡率，治療策略必須與國際「無差異接軌」，讓最佳標準治療能落實在臨床。

在治療突破方面，台大醫院乳房醫學中心主任黃俊升表示，新一代ADC（抗體藥物複合體）藥物帶來重大進展。由於腫瘤具有異質性，同一腫瘤內癌細胞HER2表現量不一，傳統標靶治療效果有限；而ADC藥物具備「旁觀者效應」，可擴大攻擊範圍。臨床研究顯示，該類藥物不僅有助延緩疾病惡化、延長存活，也能減少頻繁換藥帶來的身心壓力，提升生活品質。

臨床案例顯示精準治療可望翻轉病程。一名74歲患者小君（化名）因擔心網路流傳的掉髮、噁心嘔吐等副作用，一度逃避就醫，導致病情惡化，腫瘤甚至穿透皮膚、失去聲音，並出現肝轉移且無法手術，最初被診斷為第4期三陰性乳癌，治療選擇有限。經醫療團隊重新評估後，發現其實屬於「HER2弱陽性」，得以改採新一代ADC精準治療。在健保給付支持下，她接受治療約6個月後，右胸腫瘤已無法觸及，聲音也逐漸恢復，病況明顯改善，同時大幅減輕每年上百萬元的醫療負擔，讓家人能安心陪伴抗癌。小君也以自身經驗呼籲，面對疾病切勿逃避，應及早就醫並配合治療，精準醫療有機會為生命帶來轉機。

不過，HER2弱陽性乳癌治療仍存在給付落差。目前健保僅針對部分條件（如荷爾蒙陰性）患者提供新藥給付，若為荷爾蒙陽性患者，仍須自費或選擇效果較有限的治療方式，形成醫療不平等。

中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，隨著國際治療指引更新，患者已看見更多希望，但若給付制度未能同步，將讓新藥成為「看得到卻用不到」的遺憾。她呼籲政府縮短與國際的治療時間差，讓患者不因條件限制而錯失機會。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟則指出，近年健保持續完善乳癌治療給付，已幫助不少患者減輕負擔，但仍應進一步擴大適用範圍，讓更多HER2弱陽性患者受惠。她強調，唯有讓政策與醫學實證同步前進，才能真正落實健康平權，實現「健康台灣」願景。

HER2弱陽性乳癌成為精準醫療新焦點，新一代藥物可延緩病情惡化並延長存活，醫界呼籲台灣治療指引與國際接軌。（記者侯家瑜攝）

HER2弱陽性乳癌成為精準醫療新焦點，新一代藥物可延緩病情惡化並延長存活，醫界呼籲台灣治療指引與國際接軌。（記者侯家瑜攝）

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