用吃守護頭腦！研究：麥得飲食可能延緩大腦老化

研究發現，麥得飲食可能與延緩伴隨老化而來的大腦結構變化相關。圖為富含抗氧化劑的漿果與莓果。（擷自freepik）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項由美國、英國、中國合作進行的長期研究發現，麥得（MIND）飲食可能與延緩伴隨老化而來的大腦結構變化相關。此研究發表在《神經病學、神經外科和精神病學》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，來自美國波士頓大學、英國愛丁堡大學、中國浙江大學的研究團隊，分析來自弗雷明漢心臟研究後代隊列（FOS）的1647名中老年人。參與者在研究開始時平均年齡為60歲，他們自1999年起每4至8年接受1次常規健康檢查，並每2至6年接受1次腦部MRI掃描。

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研究人員透過食物頻率問卷（FFQ）評估參與者飲食狀況，接著確認該飲食情況在麥得飲食評分中能取得幾分。麥得飲食評分滿分為15分，而受試者平均分數略低於7分。

分析發現，更嚴格遵循麥得飲食的人隨時間出現的腦組織流失較少，尤其是灰質。灰質對記憶、學習與決策至關重要。這類參與者大腦腦室擴大情況也較少，腦室擴大是腦組織萎縮、腦脊髓液充滿空間擴張的徵兆

研究顯示，麥得飲食評分每增加3分，灰質流失速度每年減緩0.279立方公分，相當於老年衰退減少20%，大腦老化延緩約2.5年。研究也提到，麥得飲食評分每提高3分，腦室總擴張速度每年也減緩0.071立方公分，相當於組織流失減少8%，大腦老化延緩約1年。

相較之下，攝取更多甜食與腦室擴張加速和海馬體萎縮加劇有關，油炸快餐也與海馬體損失相關。

研究團隊表示，麥得飲食先前就已被證實與更好的認知健康相關。研究人員稱，麥得飲食推薦富含抗氧化劑的漿果，和身為優質蛋白質來源的家禽，它們都可能有助於降低氧化壓力並減輕神經元損傷。

研究團隊最後稱，此研究是1項觀察性研究，無法證明麥得飲食與延緩大腦老化的因果關係。

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