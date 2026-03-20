護理荒！醫院進校徵才、3缺搶1人

勞發署雲嘉南分署與中華醫事科大合作舉辦校園徵才，國內各醫療院所、照護機構進駐「搶人」。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕勞動力發展署雲嘉南分署今（20）天聯手中華醫事科大舉辦校園徵才活動，由於國內護理師仍嚴重不足，來自各縣市逾70家醫療院所與照護機構進駐「搶人」，合計提供上千工作機會，平均1位畢業生有3個職缺可以選擇，現場相當熱鬧。

中華醫大校長李碧娥表示，在政府的努力下，就讀相關科系確實與職場接軌的，已從58%升至64%，但仍有進步空間，中央持續推動12項方案，包含增加待遇、減輕負擔，以及改善護病比等，提高就業的誘因。

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李碧娥鼓勵年輕人初踏入職場，不要怕吃苦；只要肯努力，本來已經增加的待遇，再連同夜班費、績效獎金等，年薪上看百萬，尤其台灣是高齡化社會，護理師的工作更加重要，前景看好。

華醫有「國內護理師搖籃」美譽，勞發署雲嘉南分署等單位合作開辦校園徵才博覽會，吸引近百家產、企業進駐，現場媒合，延攬應屆生，光是醫療院所、照護機構就超過7成，顯見該校學子搶手的程度。

另外，醫檢師、驗光師，以及語言治療師等也相當熱門，一些職缺月薪5到7萬元，由於工作機會遠高於應屆生人數，學子們「貨比三家」，精挑細選伯樂、投遞履歷，希望畢業即可就業。

呼應AI科技時代到來，校園徵才以「智慧醫療」、「駿程萬里」、「軄向未來」等為活動主題，期許每家產企業都能藉由活動找到好人才。

除了醫療院所、照護機構之外，還有生物科技、工程科技，以及公民營企業、國軍單位人才招募等，總計釋出逾1700個職缺，向應屆畢業生招手。

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