輔大醫院兒少中心揭牌 盼杜絕下一個「剴剴」

輔大醫院「兒少保護區域醫療整合中心」揭牌典禮，輔大校長藍易振（中）輔醫院長黃瑞仁（右五）范修平主任（右三），（輔大提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕輔仁大學附設醫院為強化兒童及少年保護體系整合與前端預防功能，今（20）日舉行「兒少保護區域醫療整合中心」揭牌典禮，並同步啟動「輔仁校院兒少保護與社區支持行動計畫」，兒少保護中心主任范修平表示，讓保護兒童從前端開始，不再只是傷害發生後的補破網，除了導入輔大師生參與，同時進一步推動醫療、教育與社區資源整合，建構更完善的兒少保護網絡。

范修平同時也是輔大醫院急診醫學部主治醫師，他表示，過往兒少保護多於傷害發生後才啟動介入，但實務上，許多風險早已在學校、社區甚至醫療現場中出現，卻未被及時辨識與接住，此次透過整合中心的成立與行動計畫的推動，將以「兒童最佳利益」為核心，建構跨專業、跨系統的合作機制，讓守護向前延伸，在關鍵時刻更早發揮作用。

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范修平指出，輔大醫院部份將整合兒虐個案管理、創傷評估與心理治療及親職支持等服務，並串聯社政、警政及區域醫療體系，建立即時通報與介入機制，同時透過教育訓練與跨院合作，提升第一線人員對兒少風險的辨識能力與處遇品質，全面強化兒少保護量能。

輔大兒少保護區域醫療整合中心為獲衛生福利部核定設立，成為全台第13家區域整合據點，輔大校長藍易振與輔大醫院院長黃瑞仁感謝台北永福扶輪社長期關注婦幼與弱勢議題，自2017年起投入兒少保護工作，累計捐助超過2200萬元，共同攜手保護兒少。

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