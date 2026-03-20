健康網》身體不痛竟癌症3期 腸胃醫示警：2癌靜悄悄奪命

醫師卓韋儒表示，許多人以為癌症會很痛，但「沒感覺」才是消化道癌可怕之處，等到感覺明顯疼痛、吃不下等症狀，病灶往往已進展嚴重；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我什麼感覺都沒有，怎麼一檢查就是三期？」雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒表示，這是臨床上最不忍心聽到的一句話。很多人以為癌症一定會「很痛」，但事實恰好相反。早期的胃癌與大腸癌，往往在體內靜音操作，幾乎沒有明顯不適，等到出現疼痛、食慾下降或阻塞症狀時，病灶往往已進展病到影響腸道或慢性出血，提醒日常應多留意3個消化道癌警訊，防患未然。

消化道癌3大警訊

卓韋儒於臉書粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」發文表示，消化道癌最危險之處，在於它常常沒有疼痛，也是最可怕的假象。若以「沒有痛」判斷健康與否，反而可能錯過早期警訊。此外，他並整理出以下3種消化道病症前兆，提醒切勿輕忽。

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●大腸癌：排便型態改變

卓韋儒表示，大腸癌切勿只觀察有沒有出血，多數時候最早出現的是排便型態改變，包括：1.糞便形狀明顯變細如鉛筆、像被擠壓過。2.腹瀉與便秘莫名交替、節律紊亂。3.長期出現殘便感，一直想上卻上不出來。提醒改變情況若持續超過2週或越來越頻繁，別只靠益生菌或止瀉藥硬撐。因腫瘤佔據空間時，腸道會先縮小路徑，導致這些情況發生。

●消化道病灶：肉眼未必看得到

卓韋儒說，消化道病灶可能出現慢性微量出血，但肉眼不一定看得到，如同家裡水管微漏，未必發生水災，水塔存量卻一直掉。若出現無故貧血，變得容易喘、體力變差、臉色蒼白。或是沒有刻意減肥，3–6個月內體重卻無故減輕超過5%，建議進行抽血檢查，若發現缺鐵性貧血、或體重莫名下降，應安排醫師評估是否需要胃腸鏡檢查。

●胃癌：常偽裝成消化不良

卓韋儒指出，胃癌最危險的是，許多人常把它當成「老胃病」，自己買藥吃。提醒若反覆發作，且不適感在治療後仍頻繁出現，並逐漸加重，伴隨食慾下降、提早飽、噁心、黑便或吞嚥卡卡等症狀，務必尋求專業評估。

卓韋儒強調，檢查的意義，不在於「找病」，而在於「把風險提前拆除」。與其等身體痛了才求救，不如在它還安靜時，做一次該做的健康盤點。

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