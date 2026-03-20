健康網》營養師：從「壓力」恢復也重要 喝「這」有助益

營養師老辜表示，長期飲用紅茶的人。面對壓力過後，皮質醇下降得更快。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕若你也身處在充滿壓力的環境，要記得提醒自己「從壓力中恢復」。營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示，多數人以為，健康的關鍵在於「避免壓力」。但從生理學角度來看，壓力本身其實是人體正常且必要的反應。真正拉開健康差距的，不是你有沒有壓力，而是你能不能好好「恢復」。

壓力與壽命

老辜表示，當我們面對挑戰時，身體會啟動一連串壓力反應，例如心跳加快、血壓上升、皮質醇分泌增加。這些變化的目的，是讓我們更有能力應對當下的情境。問題不在於這些反應「出現」，而在於它們能不能在事件結束後順利「關閉」。

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老辜表示，有一個關鍵概念叫做「allostatic load」（異態負荷），指的是身體在長期壓力調節中所累積的生理負擔。當恢復速度變慢，原本應該短暫的壓力反應就會被拉長，進一步影響心血管、免疫與內分泌系統。長期下來，與高血壓、動脈硬化等慢性疾病風險上升有關，甚至可能影響壽命。

你喝紅茶嗎？

老辜表示，過去研究發現一些日常習慣，雖然無法降低「壓力當下的強度」，但卻可以幫助身體更快回到平衡。例如，長期飲用紅茶的人，在面對壓力時，心跳與血壓上升的幅度，其實與一般人並沒有差異。但有趣的是，在面對壓力過後，他們的皮質醇下降得更快，主觀放鬆感也更明顯。這代表，有些飲食或生活方式，影響的不是「壓力發生」，而是「壓力之後的恢復」。

好好放下壓力

老辜表示，這提醒我們一個重要觀念：與其追求「完全沒有壓力的生活」，不如培養「有效恢復的能力」。規律睡眠、適度運動、穩定的社交支持，以及某些含有生物活性成分的食物（如茶多酚、茶胺酸），都可能透過調節神經與內分泌系統，加速身體從壓力中抽離。

也許，長期飲用紅茶不會降低壓力反應本身，但確實可能促進壓力後的生理恢復，例如更快降低皮質醇、提升主觀放鬆感。由於茶是一個多成分系統，其效果很可能來自多種活性分子的協同作用，而非單一成分。

最後老辜總結：「壓力從來不是敵人，它只是身體對世界的回應。真正影響健康的，是在風暴過後，我們能多快回到平靜。心煩的時候，試著告訴自己，我不是問題，但我能是解決問題的人。然後，給自己一段時間，慢慢恢復。」

營養師老辜認為，真正拉開健康差距的，不是你有沒有壓力，而是你能不能好好「恢復」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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