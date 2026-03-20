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基隆民間診所進駐博愛仁愛之家 提供到宅式醫療服務

2026/03/20 13:24

康沛診所醫護人員定期進駐博愛仁愛之家，為長者看診、復健，讓長者免舟車勞頓。（記者盧賢秀攝）

康沛診所醫護人員定期進駐博愛仁愛之家，為長者看診、復健，讓長者免舟車勞頓。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆知名醫療體系「妮可美麗醫學事業集團」的康沛診所，與博愛仁愛之家醫療合作，診所專科醫師到園區看診與復健，幫助長輩減緩身體退化、恢復機能，長輩往返醫院不必舟車勞頓，還免收掛號費。

博愛仁愛之家主任林慶隆表示，長者年事漸高，外出就醫往往成為體力與精神上的雙重負擔。非常感謝妮可美麗集團康沛診所醫師走出診間，將專業醫療資源帶進博愛仁愛之家園區，園區也成立治療室，讓長輩在家門口就能獲得專業照護。

康沛診所專科醫師到園區看診與復健，幫助長輩減緩身體退化、恢復機能。（記者盧賢秀攝）

康沛診所專科醫師到園區看診與復健，幫助長輩減緩身體退化、恢復機能。（記者盧賢秀攝）

康沛診所復健科醫師林志彥則指出，走出診間協助長輩就診，是醫療量能的延伸，透過就近看診與專業復健治療，能有效幫助長輩減緩身體退化、恢復機能，讓長者重拾生活自理能力。

妮可美麗醫學事業集團總裁白右筠，曾經受骨折之苦，因此與基隆知名醫院合作舉辦50多場骨質疏鬆義診，現將診間直接「搬進」家長者園，在治療室看診、復健，還免收掛號費，鼓勵長輩身體微恙時及早諮詢，不再交通等因素延誤就醫。

住在博愛仁愛之家多年的楊姓院民說，「以前看醫生要等車、排隊，體力吃不消；現在醫師直接來園區看診，還不收掛號費，實在很感心。」

康沛診所復健科醫師指出，走出診間協助長輩就診，是醫療量能的延伸。（記者盧賢秀攝）

康沛診所復健科醫師指出，走出診間協助長輩就診，是醫療量能的延伸。（記者盧賢秀攝）

康沛診所表示，就近看診與專業復健治療，能有效幫助長輩減緩身體退化、恢復機能。（記者盧賢秀攝）

康沛診所表示，就近看診與專業復健治療，能有效幫助長輩減緩身體退化、恢復機能。（記者盧賢秀攝）

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