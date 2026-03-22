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健康網》夜貓族、飲控族必看！營養師曝宵夜補「優質蛋白」不怕胖

2026/03/22 13:53

若你習慣吃宵夜，又想吃得健康，營養師楊斯涵針對外食者提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

若你習慣吃宵夜，又想吃得健康，營養師楊斯涵針對外食者提出建議。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕營養師楊斯涵在臉書粉專「楊斯涵營養師的美味生活」表示，飲食控制的時候，尤其是點心時間及宵夜時間，不乏會遇到飢腸轆轆的時候這時候如果吃精緻澱粉。容易增加脂肪，吃了高熱量食物又會讓減重功虧一簣。其實，只要挑對食物，宵夜也能吃得健康又滿足。

在夜間選擇「優質蛋白質」是非常棒的策略，不僅能提供足夠的飽足感，消化過程也相對平穩，還能提供身體修復所需的營養。楊斯涵整理在外食環境中，最容易取得的優質蛋白質點心與宵夜指南，讓你隨時都能做出聰明好選擇。

便利商店：健康好鄰居

超商是夜貓族最方便的補給站，以下為大家估算常見品項每 100 克的營養價值：

茶葉蛋、溫泉蛋、水煮蛋

熱量：150 大卡 ｜ 蛋白質：13 公克。

即食雞胸肉

熱量：105 大卡 ｜ 蛋白質：21 公克。

無糖豆漿、鮮奶

豆漿：熱量 45 大卡 ｜ 蛋白質：4 公克。

鮮奶：熱量 65 大卡 ｜ 蛋白質：3.5 公克。

無加糖希臘式優格

熱量：100 大卡 ｜ 蛋白質：10 公克。

鹽味毛豆

熱量：125 大卡 ｜ 蛋白質：12 公克。

貼心說明：蛋白質互補

如果你偏好植物性飲食，可以利用「蛋白質互補」的技巧，讓美味與營養同時升級！透過不同食材的搭配，就能輕鬆攝取到人體所需的完整胺基酸：

•毛豆 ＋ 堅果 ＝ 完整胺基酸。

•燕麥 ＋ 豆漿 ＝ 完整胺基酸。

街邊小吃與夜市：熱呼呼的宵夜救星

如果深夜想來點熱騰騰的現做美食，小吃攤和夜市也有許多隱藏版的優質蛋白質，點餐時請鎖定以下種類：

鹽水雞

優質蛋白質種類：雞腿肉（去皮）、滷蛋／糖心蛋、豆干／毛豆。

加熱滷味

優質蛋白質種類：生豆皮／傳統豆干、滷蛋／鵪鶉蛋、瘦肉片。

傳統豆花

優質蛋白質種類：豆花本體、配料推薦選擇原態食物（花生、紅豆、綠豆、大豆）。

下次深夜肚子餓時，不妨跟著這份清單挑選點心，讓你在享受宵夜的同時，也能輕鬆照顧好自己的健康！

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