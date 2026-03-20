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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

「科技把脈」拚上路 62名中醫完成訓練 衛福部：形成共識後再訂指引

2026/03/20 12:48

衛福部擬開放中醫師使用超音波，中醫師公會全聯會統計，目前國內已有62名中醫師完成訓練並取得資格。（圖取自shutterstock）

衛福部擬開放中醫師使用超音波，中醫師公會全聯會統計，目前國內已有62名中醫師完成訓練並取得資格。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕中醫導入超音波應用往前推進，中醫師公會全國聯合會指出，目前已有62名中醫師完成訓練並取得資格，未來可望優先用於傷科治療，透過影像輔助針灸進針，透過「科技把脈」提升安全與精準度。對此衛福部表示，待跨團體討論形成共識後，再進一步訂定相關指引，讓臨床使用更一致。

中醫師公會全聯會理事長蘇守毅表示，超音波導入中醫，最直接的應用是在針灸與小針刀治療時作為「導引」，可協助醫師判斷進針深度與位置，降低誤傷風險；對體型較瘦或組織層較薄的患者尤其重要。這類應用以皮下與肌肉等淺層組織為主，醫界相對已有共識，因此中醫界希望先從傷科領域著手推動。

蘇守毅提到，超音波也可作為中醫診斷的輔助工具，例如初步觀察肝膽、腸胃等器官是否有異常，作為臨床判斷參考。過去中醫多仰賴把脈與經驗判斷，隨著醫療科技進步，導入影像工具有助提升診斷的客觀性與精準度，等於多一個診斷的利器。

在人才培訓方面，中醫界也已先佈局。蘇守毅說，自前年起推動相關課程以來，已有近200名中醫師參與訓練，目前有62人通過考試取得證書並加入超音波醫學會。

針對已取得資格的62名中醫師是否能立即上線執業，衛福部中醫藥司司長蘇奕彰表示，目前雖已完成訓練並取得資格，但因相關制度與規範尚未定案，暫時仍無法在診所實際使用。

至於政策進度，蘇奕彰指出，相關規劃會以病人安全與醫療需求為優先。未來中醫師使用超音波的範圍，將由中醫師全聯會與西醫超音波學會等團體共同討論，先釐清適用項目與分工方式，再據此規劃教育訓練與制度設計。

蘇奕彰表示，待各方形成共識後，衛福部會檢視訓練內容，評估是否作為全國推廣的標準，並依不同應用範圍訂出相關指引，讓臨床使用更安全、也更一致。

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