健康網》膝蓋痛不等於換人工關節 醫：這5種人先別動刀

不少長輩飽受膝蓋痛困擾，醫師許芳偉表示，若能嚴重退化前透過復健等方式自我修復，就能避免換人工關節。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少長輩飽受膝蓋痛困擾，更憂心自己會走上置換人工關節的最終站。健立診所醫療長、骨科醫師許芳偉表示，這不代表一定要換關節。許芳偉在臉書粉專「筋骨百科Dr.Bone許芳偉醫師」表示，在我的診間，十個被判定「退化」的病人，有八個其實可以透過正確的非手術治療，找回原本的生活品質。

許芳偉表示，人工關節手術是骨科的最後手段，而不是第一選擇。膝蓋退化到底在退化什麼？以及除了換關節，還有哪些選擇？許芳偉一一釋疑。

請繼續往下閱讀...

膝蓋退化：其實是避震器磨光了

膝關節退化（Knee Osteoarthritis）的主要原因，是關節表面的「軟骨」磨損。軟骨就像是關節裡的「透明避震器」，它讓兩根骨頭接觸時滑順、不直接摩擦。

退化4階段

許芳偉表示，醫師通常會用 Kellgren-Lawrence （K-L） 分級來判斷：

第一級：輕微磨損，偶爾運動後酸痛。

第二級：空間稍微變窄，早上起床會覺得關節僵硬。

第三級：空間明顯消失，走路會痛，關節開始變形（Ｏ型腿）。

第四級：骨頭直接磨骨頭，這才是考慮手術的紅燈區。

5種人可考慮「先不開刀」

許芳偉表示，如果你的狀況符合以下特徵，還有很大的機會透過非手術療法恢復：

1. 只有活動時痛，休息會改善：這代表關節環境還沒壞透，還有機會透過修復療法救回來。

2. 影像檢查在三級（含）以下：只要還有一點點縫隙，這就是 PRP 或震波等「生醫修復」的黃金戰場。

3. 大腿肌肉（股四頭肌）還有力：肌肉是關節最強的保護傘。只要你還有力氣復健，就能分擔關節壓力。

4. 變形還沒到嚴重的 O 型腿：角度還沒跑掉之前，修復的效果會非常好。

5. 心理上還沒準備好接受手術：手術後的復健期很長，如果你對手術有疑慮，先嘗試微創的修復療法通常是較穩健的策略。

為什麼很多人打 PRP 沒效？關鍵在「劑量」

這是很多診間患者最常問的問題：「許醫師，我在別家打過 PRP沒效耶？」相關文獻說明，這是因為「血小板請得不夠多」。最新的系統性回顧研究指出，針對膝關節炎，血小板的累積總劑量必須超過 100 億（10 Billion），才能觀察到顯著的功能改善與長期軟骨保護效果。

如果只打一點點（低於50億），短期可能有一點止痛感，但長期下來跟打水（生理食鹽水）差不多。許芳偉比喻，「想要讓軟骨環境真正變好，工人（血小板）一定要請夠。」

除了打針 還能做三件事

第一：減重（CP值最高）。體重減少 5%，就能讓關節痛感降低 20-30%。這比吃任何保養品都有效。

第二：正確的阻力訓練。別怕運動會傷膝蓋。正確的「深蹲」或「核心訓練」能強化股四頭肌，幫你的膝蓋減壓。

第三：物理治療與姿勢調整。改善走路姿勢，避免長期蹲、跪，能直接減少軟骨的損耗。

許芳偉表示，人工關節雖然技術成熟，但它畢竟是「金屬零件」，是有壽命限制的。如果能在三級退化之前，透過「高劑量PRP」加上「正確復健」啟動自我修復，保住「原裝的」膝蓋絕對是更好的選擇。「開刀是最後一關，別輕易走到那一關。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法