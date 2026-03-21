健康網》減鹽不用吃水煮！ 醫推菇類1吃法提鮮又護心

西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，菇類雖然不能取代蛋白質，但含有多醣體、水溶性膳食纖維等營養素，有助穩定血糖、護腸道，同時也是天然減鹽調味劑；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕素食或外食族群為了少吃鹽，經常選擇水煮餐，或是將菇類視為蛋白質來源補營養。西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，菇類常被製成素肉或素排，但它其實並不能取代蛋白質。不過，菇類含多醣體、水溶性膳食纖維等營養素，有助穩定血糖、護腸道，尤其所含天然游離胺基酸與鳥苷酸，可作為料理減鹽提鮮的天然調味劑，有助減輕心血管負擔，也可說是預防醫學中的超級食物。

邱筱宸於臉書粉專發文說明，以常見的香菇或杏鮑菇為例，每100公克蛋白質含量僅約3公克，遠低於100公克豆腐約10公克、毛豆14公克以上。加上菇類約9成是水分，剩下乾物中，主要成分其實只是碳水化合物，如膳食纖維，以及多種微量元素，因此，若將菇類當成主菜，蛋白質攝取往往不足。

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超級食物菇類營養豐

不過，邱筱宸說，菇類雖無法彌補蛋白質缺口，但因含有多醣體、豐富的水溶性膳食纖維，有助穩定飯後血糖、餵養腸道好菌，維持健康的腸腦軸線。因此，它仍是預防醫學中不可或缺的超級食物。此外，菇類富含備孕與孕期極需的葉酸（Folic acid）、鋅（Zinc）與 硒（Selenium），對於調節神經系統與抗氧化有著舉足輕重的地位

菇類黃金菜單處方箋

邱筱宸並分享，想要把菇菇吃得均衡又健康，可掌握以下3個小秘訣：

●完美蛋白質搭檔：吃三杯杏鮑菇時，記得加點一份滷豆腐、毛豆，或是混入天貝一起炒。使用豆類搭配菇類組合，才是及格的高蛋白蔬食餐。

●天然減鈉調味劑：菇類含有豐富的天然游離胺基酸與鳥苷酸（Guanylate），這就是鮮味的來源。料理時，可利用菇類熬湯或爆香，藉此大幅減少鹽分與人工調味料的使用，有效減輕心血管負擔。

●備孕族的神隊友：準備懷孕的夫妻，非常推薦將各種菇類納入日常菜單。它含有豐富的鋅，可維持生殖系統健康；葉酸則是初期寶寶神經管發育的關鍵營養素。

邱筱宸強調，菇菇蘇農取代蛋白質，但它確實是營養豐富的超級食物，只要精準掌握食材屬性，蔬食也能吃出活力與健康。

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