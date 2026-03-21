自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》減鹽不用吃水煮！ 醫推菇類1吃法提鮮又護心

2026/03/21 07:21

西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，菇類雖然不能取代蛋白質，但含有多醣體、水溶性膳食纖維等營養素，有助穩定血糖、護腸道，同時也是天然減鹽調味劑；示意圖。（圖取自photoAC）

西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，菇類雖然不能取代蛋白質，但含有多醣體、水溶性膳食纖維等營養素，有助穩定血糖、護腸道，同時也是天然減鹽調味劑；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕素食或外食族群為了少吃鹽，經常選擇水煮餐，或是將菇類視為蛋白質來源補營養。西園醫院婦產科醫師邱筱宸指出，菇類常被製成素肉或素排，但它其實並不能取代蛋白質。不過，菇類含多醣體、水溶性膳食纖維等營養素，有助穩定血糖、護腸道，尤其所含天然游離胺基酸與鳥苷酸，可作為料理減鹽提鮮的天然調味劑，有助減輕心血管負擔，也可說是預防醫學中的超級食物。

邱筱宸於臉書粉專發文說明，以常見的香菇或杏鮑菇為例，每100公克蛋白質含量僅約3公克，遠低於100公克豆腐約10公克、毛豆14公克以上。加上菇類約9成是水分，剩下乾物中，主要成分其實只是碳水化合物，如膳食纖維，以及多種微量元素，因此，若將菇類當成主菜，蛋白質攝取往往不足。

超級食物菇類營養豐

不過，邱筱宸說，菇類雖無法彌補蛋白質缺口，但因含有多醣體、豐富的水溶性膳食纖維，有助穩定飯後血糖、餵養腸道好菌，維持健康的腸腦軸線。因此，它仍是預防醫學中不可或缺的超級食物。此外，菇類富含備孕與孕期極需的葉酸（Folic acid）、鋅（Zinc）與 硒（Selenium），對於調節神經系統與抗氧化有著舉足輕重的地位

菇類黃金菜單處方箋

邱筱宸並分享，想要把菇菇吃得均衡又健康，可掌握以下3個小秘訣：

完美蛋白質搭檔：吃三杯杏鮑菇時，記得加點一份滷豆腐、毛豆，或是混入天貝一起炒。使用豆類搭配菇類組合，才是及格的高蛋白蔬食餐。

天然減鈉調味劑：菇類含有豐富的天然游離胺基酸與鳥苷酸（Guanylate），這就是鮮味的來源。料理時，可利用菇類熬湯或爆香，藉此大幅減少鹽分與人工調味料的使用，有效減輕心血管負擔。

備孕族的神隊友：準備懷孕的夫妻，非常推薦將各種菇類納入日常菜單。它含有豐富的鋅，可維持生殖系統健康；葉酸則是初期寶寶神經管發育的關鍵營養素。

邱筱宸強調，菇菇蘇農取代蛋白質，但它確實是營養豐富的超級食物，只要精準掌握食材屬性，蔬食也能吃出活力與健康。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中