弱視恐無症狀！3歲半起驗視力 先學比E字

國健署鼓勵家長從孩子3歲半起，就開始學習接受視力檢查；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕弱視等視力問題常在早期沒有明顯症狀，孩子即使看似正常，仍可能已出現視力發展異常。國民健康署提醒，3歲半至4歲是接受眼科視力檢查的關鍵時期，若錯過黃金介入時間，恐影響未來學習與生活表現，呼籲家長應定期帶孩子檢查，及早發現、及早治療。

國健署長沈靜芬表示，視力保健攸關幼兒學習與發展，若能在學齡前及早發現問題並介入治療，可有效降低未來視力障礙風險，建議家長自孩子3歲半至4歲起，每半年至一年安排一次眼科視力檢查，建立定期檢查習慣。

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台大醫學院眼科部教授王一中提醒，家長平時也應多觀察孩子用眼情形，若出現經常瞇眼、皺眉、視線偏向一側、眼神飄忽，或近距離閱讀困難、走路容易撞到物品等狀況，都可能是視力異常警訊，應盡早就醫評估，「千萬不要拖延，及早檢查最重要」。

國健署指出，部分視力問題如單眼弱視，因另一眼仍可正常視物，家長往往難以察覺；此外，低度近視或近視前期的孩童，日常生活看似正常，也可能順利通過一般篩檢，反而延誤診斷時機。若未及時介入，恐影響視力發展，甚至造成長期視覺功能受損。

為提升幼童接受檢查時的配合度，國健署建議，家長可在就醫前先協助孩子熟悉視力檢查方式，例如學習辨識視力表中「E字」或「C字」缺口方向（上、下、左、右），並透過手勢或口語表達方向，幫助孩子理解醫師指令，提升檢查準確性。

國健署簡任技正張櫻淳表示，已在兒童健康手冊中提供E字與C字圖卡，供家長帶領3至5歲幼童在家練習，並將視標旋轉不同方向，讓孩子反覆熟悉辨識方式。近期也製作E字圖動畫影片，以互動方式引導孩子跟著畫面練習，透過「邊看邊做」的方式，加深理解與記憶，降低實際檢查時的緊張感。

此外，國健署在官方臉書粉絲專頁推出「召喚全台小特務！E起成為視力小超人」活動，即日起至2026年4月10日止，家長只要陪同3至5歲幼童完成3項任務，包括觀看動畫影片並跟著練習、拍攝孩子比示E字缺口方向的照片，以及上傳分享，就有機會獲得4大超商500元即享券。國健署表示，希望透過寓教於樂方式，讓孩子在遊戲中學習視力檢查技巧，降低就醫時的緊張感。

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