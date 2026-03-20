數位牙科技術助攻 醫：完整評估與假牙設計 植牙治療關鍵

牙醫師周昀瑩說明，以植體規劃軟體於術前進行規劃，並整合口內掃描及3D電腦斷層，確認骨質條件與未來理想植體牙套外型，找到最合適之植體擺放位置，預防降低手術創傷與術後不適。（新竹台大分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1名60多歲女性因長期缺牙影響咀嚼功能，就診時詢問「我是不是要植牙？做了植牙的假牙會不會看起來不自然？」醫師表示，植牙是一種透過人工牙根重建缺牙區域的治療方式，隨著數位牙科技術發展，植牙治療的精準度與穩定性已明顯提升，而在進行植牙治療前，最重要的是完整檢查與診斷。

新竹台大分院牙科部醫師周昀瑩表示，完整的植牙療程通常分為兩個主要階段。第一階段是將人工牙根植入病人顎骨內，作為支撐牙齒的基礎；待人工牙根與骨頭穩定結合後，再製作並裝上植牙牙套，以恢復缺牙部位的咀嚼功能與外觀。透過這樣的結構設計，能讓病人在日常生活中維持自然的口腔功能與笑容。

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周昀瑩指出，許多病人缺牙多年，表面看似問題不大，但骨頭是否萎縮、神經血管位置及咬合關係，都需要透過影像檢查才能精確判斷。臨床常利用三維電腦斷層掃描（CBCT）、口內掃描與數位咬合分析，協助醫師掌握骨質與牙齒排列情況，並在電腦中預先模擬植體位置與未來假牙型態。

完成術前評估後，醫師會依照數位規劃進行人工牙根植入。透過數位導引手術技術，可在手術前完成植體位置規劃，並在手術中透過導板或導航系統輔助植入。此方式有助於提升植體角度與深度的準確性，也能降低手術創傷與術後不適。

周昀瑩提醒，人工牙根植入只是植牙治療的一部分，最終影響使用感受的其實是植牙假牙本身。透過數位設計與電腦輔助製造，可製作外觀自然、結構穩定的假牙，兼顧美觀與耐用性。完成治療後仍需維持良好的口腔清潔並定期回診檢查，以確保植體周圍組織健康。

周昀瑩進一步以「地基與房屋」比喻說明，人工牙根如同建築地基，而植牙假牙則是房屋外觀與空間設計。透過完整評估、精準植入與細緻的假牙設計，才能幫助病人重新獲得自然且穩定的咀嚼功能。#

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