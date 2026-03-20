英國腦膜炎群聚「非社區擴散」風險低 台灣暫不發布旅遊警示

疾管署暫時不針對英國的腦膜炎群聚發出警示，且說明社區感染風險低；提醒避免長時間停留在人多、密閉的空間。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕英國近期爆發腦膜炎群聚事件，引發關注。根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）最新評估，此事件對歐盟一般民眾的公共衛生風險屬於「very low」，主要原因是感染並非社區擴散，而是集中在特定場域。疾管署表示將持續監測，但台灣暫不發布警示，提醒民眾旅遊時避免密閉空間，返國後2週內留意症狀並就醫。

疾管署副署長林明誠指出，英國此次群聚個案多與肯特郡（Kent）特定時間出入夜店有關，另一可能暴露地點則為坎特伯雷（Canterbury）及肯特大學，顯示傳播情境屬於局部且可追蹤的接觸感染。ECDC建議，若其他地區出現相關病例，應立即追蹤密切接觸者並進行醫療處置，同時提醒臨床醫師加強詢問TOCC（旅遊史、職業、接觸史、群聚史）。

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美國疾病管制與預防中心目前也未針對此事件提高旅遊警示。林明誠表示，台灣將持續掌握國際疫情發展，現階段不會發布旅遊警示，但會加強監測與邊境警覺。

林明誠提醒，民眾出國期間應避免長時間停留在人多、密閉的空間，返國後2週內應進行自我健康監測，若出現發燒、頭痛等不適症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史，以利醫師判斷與通報，降低境外移入傳染病在社區擴散的風險。

他進一步說明，流行性腦脊髓膜炎主要透過飛沫或密切接觸傳播，潛伏期約2至10天，初期症狀包括發燒、劇烈頭痛與頸部僵硬，嚴重時可能演變為腦膜炎、敗血症甚至死亡，民眾不可輕忽。而防範腦膜炎仍以日常預防為關鍵，包括維持良好個人衛生、避免高風險環境，以及提高警覺及早就醫。透過醫療端與民眾共同配合，可有效降低疾病傳播與重症風險。

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