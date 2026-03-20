悲劇！父無套買春染菜花 「母胎單身」兒共用毛巾也中2顆

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡透露，一名男子染菜花後間接傳染給兒子。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名50多歲的男子，在洗澡時摸到生殖器有三塊硬的水泡，自行到藥房買藥擦拭，不但沒改善，反而水泡還愈來愈大，就診後確診感染菜花，男子坦承有無套性行為，醫師告知，菜花可能因共用浴室、毛巾傳染，男子返家後建議20多歲兒子就診，沒想到兒子下體也長出菜花，崩潰喊，「我母胎單身，也沒性行為，怎麼這麼倒楣。」接受電燒治療。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，該名患者就診時態度很坦然，自述在幾個月前曾經尋花問柳，並未戴套，事隔一陣子後，在龜頭的地方發現長出約4顆的水泡，沒想到擦藥後沒改善，才心想應該是感染菜花。

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黃品叡說，患者接受電燒菜花治療三個月後，他建議對方，把用過的毛巾、內褲都丟掉換新，家中的浴室、馬桶也需要徹底消毒，否則可能有傳染風險。患者聽到後告訴兒子，希望他也能到醫院就診。兒子聽到父親的話後來求診，觸診後確認下體長了兩顆不到一公分的菜花。

患者兒子崩潰的說，自己母胎單身、從來沒有過性行為，更強調在父親告訴他要就診前，早發現下體有異狀，根本沒想過會染菜花，崩潰大嘆，「我真的很倒楣，居然被父親感染。」事後接受治療，還好檢驗梅毒、淋病等性病，沒有感染，同時在醫師的建議下注射HPV疫苗。

黃品叡透露，最近三個多月，門診中至少就有13例感染菜花，菜花潛伏期平均約2至3個月，雖然感染初期沒有出現病症，但病毒仍具有傳染力，患處不痛、不癢經常被忽略，不小心感染切勿自行買藥治療，以免錯過黃金治療期，治療後三個月也要再回診追蹤，避免再度復發。

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