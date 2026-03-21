健康網》精液味道要「甜甜」醫：這些水果有幫助

傳言指稱多吃鳳梨，精液的味道會比較清甜；這是真的嗎？泌尿科醫師潘思穎提出見解。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少男性間的傳言，指稱多吃鳳梨，精液的味道會比較清甜；這是真的嗎？佑達泌尿北屯院長、泌尿科醫師潘思穎於Thread「泌尿科湯姆醫師-Dr.潘思穎」分享，飲食確實可能影響精液味；同時若憂心味道不好聞，建議避免特定食物。

潘思穎表示，飲食確實會影響精液的味道。因為精液的成分中有很大一部分是由前列腺液、儲精囊液組成。而血液中的化學分子代謝後，確實會進入這些分泌腺。因為食物吃下肚到進入儲精囊，大約需要 12 至 24 小時，如果晚上有「重要行程」，中午才吃鳳梨可能稍嫌太晚。潘思穎表示，想要「清甜感」，請提前 24 小時開始。

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• 甜蜜派： 鳳梨、芒果、葡萄、奇異果。

這些富含天然果糖的水果能中和精液本身的鹼性苦味，讓味道變得較淡。

• 清爽派： 芹菜、小黃瓜、大量飲水。

水分充足可以稀釋濃度，讓味道變得更「乾淨」。

潘思穎表示，以下的食物是「重口味」殺手！如果你不希望味道太驚人，這幾類東西建議少碰：

• 菸草與咖啡： 這是苦味的主要來源，尤其是抽菸，對味道的破壞力極強。

• 紅肉： 代謝後的蛋白質產物可能讓味道變得較重、較腥。

• 辛香料： 大蒜、洋蔥等含硫食物，雖然對身體好，但會讓味道帶有硫磺味。

最後潘思穎提醒，如果精液出現明顯的魚腥臭味、腐爛味，或是伴隨顏色發黃、發綠，多是攝護腺炎或性病感染的警訊。

泌尿科醫師潘思穎如果精液出現明顯的魚腥臭味、腐爛味，或是伴隨顏色發黃、發綠，多是攝護腺炎或性病感染的警訊。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

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