透視腸道菌》血檢 ≠ 腸道實況 便便檢測將崛起

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

科學家常用血液代謝物來推測腸道菌代謝物與心血管代謝疾病（如第二型糖尿病）的關係。但血液中的代謝物真的能代表腸道現況嗎？這一直是個被忽略的問題。

研究團隊在1007 位中老年人 中，同步分析了糞便宏基因體（149種菌、214條代謝途徑）、糞便與血液的靶向代謝體（132種代謝物），探討腸道菌、糞便代謝物與血液代謝物三者之間的關聯。並在另一個103人的獨立驗證族群重複分析。

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結果顯示，糞便代謝物與腸道菌的相關性顯著強於血液代謝物。例如：糞便中的丁酸與腸道菌及第二型糖尿病呈顯著相關，但血液中的丁酸卻無此關聯。這代表血液檢測並不能完整反映腸道菌的實際代謝狀態，兩者資料不可直接互換。

這項研究提醒我們，「血液檢測」雖然方便，卻不能完全代表「腸道菌在做什麼」。如果我們只看血液代謝物，可能會錯估腸道菌與疾病的真實關係。對臨床醫師、研究者與一般民眾來說，這意味著未來在開發腸道菌檢測或保健策略時，應更重視「糞便檢測」和「腸道環境」本身，才能更準確理解腸道菌與健康的連結，避免錯誤推論或過度延伸保健效果。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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