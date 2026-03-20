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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

抓住春分》忽好忽壞不是錯覺！ 醫：身體正在重新對頻

2026/03/20 08:00

春分時節濕氣與氣溫交替頻繁，板橋德威內科診所院長王威堯指出，有時精神不錯、事情也做得順，不必太心急，正是身體在校正回歸；圖為情境照。（圖取自freepik）

春分時節濕氣與氣溫交替頻繁，板橋德威內科診所院長王威堯指出，有時精神不錯、事情也做得順，不必太心急，正是身體在校正回歸；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕春分時節濕氣與氣溫交替頻繁，板橋德威內科診所院長王威堯指出，有時精神不錯、事情也做得順；有時卻突然覺得疲倦、煩躁，甚至對平常能接受的小事特別沒有耐心。腸胃也顯得不太穩定，腹脹、排便節律改變，讓人感覺整個人卡在一個不上不下的狀態。

王威堯說，明明春天已經來了，身體卻好像沒有完全跟上。春分帶來的並不是單純的「平衡」，而是人體一年之中最密集進行全系統校準的重要時期。表面上晝夜等長、狀態似乎應該穩定，實際上，神經、內分泌與腸道系統正同時忙著重新對頻。

從西醫角度來看，王威堯認為，春分最大的生理意義，在於晝夜節律進入重新設定的關鍵門檻。光照時間與黑暗時間首次達到相對平衡，大腦下視丘必須根據新的日照比例，重新調整自律神經與壓力調節系統（HPA 軸）的運作節奏。

王威堯解釋，「身體在這個時候，其實非常忙，它一邊要結束冬天的防守設定，一邊又要為接下來的活動期，重新安排能量分配。」在神經層面，春分時期，交感神經與副交感神經的主導權仍在反覆交替。交感神經負責清醒與行動，副交感神經負責修復與放鬆，當兩者尚未建立穩定節律時，就容易出現白天精神忽好忽壞、晚上卻難以完全靜下來的狀況。這也是為什麼，許多人在春分會覺得睡眠品質不穩，精神節奏怎麼抓都不太準。

此外，王威堯指出，春分同時也是壓力調節系統重新校準的重要階段。皮質醇的日夜分泌曲線正在重新拉開差距，協助身體在白天維持警覺、夜間進入修復。若覺得自己狀態忽好忽壞，其實不必太焦慮，春分開始，身體正在調整到位。

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