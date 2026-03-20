健康網》大谷翔平自曝成功靠睡眠 專家揭3地雷恐越睡越累

大谷翔平成功也靠好睡眠！營養師張宜婷表示，睡不好，再怎麼努力運動、控制飲食，效果常常都會打折扣，容易讓人覺得累；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康觀念中，一想到變得健康、有精神，許多人第一個想到的就是運動、飲食、補充營養。不過，Cofit總營養師張宜婷表示，近年健康科學指出，真正的健康順序，其實是睡眠、飲食、運動。如果睡不好，再怎麼努力運動、控制飲食，效果常常都會打折扣，容易讓人覺得累。此外，甚至在美國大聯盟與WBC經典棒球賽叱吒風雲的大谷翔平也曾表示，自己的成功秘訣就是「每天睡滿10小時」。

張宜婷於臉書粉專「Cofit 我的專屬營養師」發文表示，許多人常有這樣的經驗：下班後滑手機、追個劇，等到真正睡覺時，身體已經很疲憊，但腦袋仍停不下來；或是明明睡了7、8個小時，隔天起來還是覺得沒恢復。你以為只是壓力太大或是睡得太，但其實有時候，問題可能出在生活習慣正偷走你的睡眠品質。

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張宜婷並進一步指出，常見影響睡眠的隱形地雷，包括以下3大項：

●咖啡因過量：咖啡本身不是壞東西，但它的作用其實不是給你真正能量，而是暫時阻斷大腦的疲勞訊號。如果一天喝太多，身體會長時間維持在透支模式，晚上自然很難真正放鬆。

●睡前吃重口味消夜：很多外食族晚上常吃鹹酥雞、泡麵、麻辣燙或是重鹹的便當，這些高鈉食物會讓身體整晚處於代謝狀態，內臟也忙著處理鹽分與水分平衡，大腦自然難以進入深層休息。

●睡前滑手機：藍光會抑制褪黑激素分泌，而社群資訊的刺激，會讓大腦一直維持在清醒模式。很多人其實不是睡不著，而是大腦還沒被允許關機。

因此，張宜婷提及，想要維持睡眠品質，越來越多睡眠專家建議先做一件事：建立一個固定的「睡前儀式」。例如：練習簡單的4-7-8 呼吸法、使用薰衣草或岩蘭草精油或是睡前補充鎂，都能讓自律神經慢慢放鬆，幫助身體肌肉與神經系統進入休息狀態，進而提升睡眠品質。

當生活步調越來越快，人們常常會把維持健康想得很複雜。不過，張宜婷表示，其實很多時候，真正影響身體狀態的，反而是最基本的一件事：你有沒有好好睡覺。尤其對應大谷翔平的成功秘訣會發現，頂尖者往往不是比誰更拚命，而是更懂得恢復。

張宜婷強調，當身體真正休息好，代謝會更穩定，精神會更集中。記得先睡好，再吃好，最後再動起來，也許真正穩定的健康順序，一直都沒有改變。

Cofit我的專屬營養師總營養師張宜婷。（Cofit提供）

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