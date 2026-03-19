健康網》幫男人顧雄風 網紅醫：飲食攝取5大維生素 維持血液順暢

網紅醫師張安妮提醒，盲目買保健食品來吃並非好主意；從日常飲食攝取營養才是正道。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性若想維護自己的寶貝，在該「開機」時能夠健全「啟動」，網紅醫師張安妮（Anne Truong）透過擁有14.6萬訂閱的頻道，推薦5項維他命與營養素。張安妮表示，男性生理機能的表現與全身的血液循環、神經傳導及荷爾蒙平衡有關。除了維持健康的生活型態外，適時補充特定的維生素與礦物質，能更有效地支持血液流動並維持身體組織的健康。該影片獲得21萬人次觀看。

張安妮建議，若希望維持良好性生活，可重點補充下列維生素與營養：

請繼續往下閱讀...

● 維生素 B3（菸鹼酸、Niacin）：張安妮表示，維生素 B3 是促進循環的重要功臣。它能協助擴張血管，進而增強流向生理器官的血流量。這對於維持硬度與整體的血液通暢度具有顯著的幫助。

● 維生素 D3：張安妮表示，維生素 D3 不僅對骨骼有益，更是身體機能的根本。它能確保血管壁與相關組織的健康，並維持良好的血液流動。研究也發現，維生素 D 的充足與否常與男性的「生理能力」有直接關聯。

● 維生素 E：張安妮表示，這是一種強效的抗氧化劑，能保護細胞免受自由基的破壞，並維持血管壁的彈性。健康的血管是良好血液循環的前提，而維生素 E 則能幫助血液更順暢地運輸。

● 維生素 C：張安妮表示，維生素 C 同樣具備優異的抗氧化功能。它能維護血管壁的健康與穩定，並優化循環系統。健康的血管內皮細胞是確保充血順暢的關鍵因素之一。

● 鋅（Zinc）：張安妮表示，雖然鋅屬於礦物質而非維生素，但它是男性健康不可或缺的元素。鋅對「睪固酮」的合成，格外重要。充足的睪固酮水平能有效支持性功能與整體的體能表現。

張安妮提醒，「胡亂吃一堆健康食品，絕非好主意。」她認為「生活方式」才是重點，配合均衡飲食、規律運動以及良好的作息習慣，維生素才能發揮最大效果。同時她強調，應多吃天然飲食，從新鮮蔬果、優質蛋白質等日常食物中攝取這些營養。如果日常飲食難以攝取足夠，才建議考慮高品質的營養補充品。

張安妮補充，人體共有 13 種必需維生素，支撐我們的免疫、能量代謝與整體健康。照顧好身體，才能擁有更有活力的健康生活。

針對男性性功能之日常保健，網紅醫張安妮建議從日常飲食攝取5項維生素。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法