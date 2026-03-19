健康網》乳癌病友治療期能出遊嗎？ 醫揭安全原則

乳癌病友出遊計畫，陳昱天建議，可以選擇避開人潮尖峰、戴口罩、縮短停留時間、身體不舒服就提早休息等配套做法；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕乳癌病友在治療期間，得歷經漫長的醫療計畫，有時候體力恢復較佳的情況下，會詢問醫師在治療期間可以進香，或是出遠門嗎？台北慈濟醫院一般外科醫師陳昱天指出，重點不在能不能，而是「現在的身體狀況是否適合」，以避免造成感染風險。

乳癌治療期間，可以拜拜、進香、出遠門嗎？陳昱天在臉書專業「陳昱天醫師-乳癌，靜脈曲張，微創腹腔鏡手術」發文分享，這是許多癌友們經常提到的問題。他認為，重點不在能不能，首先要看治療階段的可能因應的各種不同情況。

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陳昱天說明，乳癌病友可以思考幾個重點，治療階段若處在正在化療期間，白血球偏低時，要特別注意人潮與感染風險；環境通風的考慮在於，密閉空間、人多擁擠的場所，感染風險較高。

由於出遊時通常會有移動的時間，也會消耗體力，陳昱天提醒，如果有傷口未完全恢復，或剛手術完，不建議舟車勞頓，必須特別留意。因此，拜拜本身不是問題，重點是安全、體力與感染風險。同時，如果宗教信仰能為乳癌病友帶來安心與力量，那也是治療過程中很重要的支持。

乳癌病友出遊計畫，陳昱天建議，可以選擇避開人潮尖峰、戴口罩、縮短停留時間、身體不舒服就提早休息等配套做法。畢竟治療期間，不需要什麼都放棄，不妨學會用「現在的身體狀態」來安排生活，舒適地走過每一天。

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