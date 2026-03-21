健康網》不吃早餐就能瘦？ 營養師破5大迷思：血糖不穩吃更多

營養師曾建銘指出，不吃早餐並不會讓人瘦，長期挨餓會讓基礎代謝率往下掉，容易導致下一餐報復性暴食，吸收得更多；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了健康，飲食刻意少油、少吃，甚至不碰澱粉，但體重卻停滯不前，甚至越來越累。對此，營養師曾建銘指出，出現疲倦、心情差等情況，問題往往不在於吃得不夠健康，而是長期陷入錯誤的飲食迷思，例如：只要有油就不好、禁絕碳水、執著排毒飲食、不吃早餐就會瘦、擔心膽固醇不敢吃雞蛋等，長期下來，不僅可能導致身體代謝失衡，營養也易出現缺口。

曾建銘於臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文表示，真正的健康從來不是極端的「什麼都不吃」，而是學會「怎麼挑、吃多少」。此外，他也整理出以下5大常見迷思，提醒選擇正確飲食，才能吃得飽足營養又健康。

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迷思1：只要是「油」就是壞東西？

曾建銘指出，這完全是錯誤觀念。人體其實非常需要好油來維持荷爾蒙運作和吸收脂溶性維生素。關鍵是「挑好油」並「控制量」，多選擇酪梨、橄欖油、堅果，並避開加工過度的反式脂肪。

迷思2：澱粉、碳水化合物是萬惡敵人？

完全不吃澱粉反而會讓你沒體力、大腦當機、情緒暴躁。聰明做法是把容易發胖的精緻澱粉，如蛋糕、白麵包等，替換成高纖的原型澱粉，如糙米、地瓜等，緩升糖又能吃得飽。

迷思3：排毒飲食、果汁斷食是必須的？

別再花大錢買花俏的排毒療程，肝臟和腎臟就是地表最強的「天然排毒機」。只要保持均衡飲食、喝足夠的水，身體自然會把廢物排出去。

迷思4：少吃一餐、不吃早餐就能瘦？

長期挨餓不僅會讓基礎代謝率往下掉，還會讓你在下一餐報復性暴食，反而吸收得更多。建議飲食定時定量，並做好一整天總熱量分配，讓血糖穩定才是長久之計。

迷思5：蛋黃膽固醇高，所以蛋要少吃？

醫學界早就為雞蛋平反，人體血液中，8成以上的膽固醇是身體自行合成，飲食影響並沒那麼大。雞蛋其實是非常完美的優質蛋白質來源，整顆吃營養最完整。

曾建銘強調，真正的健康從來不是極端的什麼都不吃，而是學會怎麼挑、吃多少，提醒釐清飲食迷思，找回吃飯的快樂與營養。

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