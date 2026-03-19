自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

驗光師不再只是配眼鏡 轉型全齡視力照護守門人

2026/03/19 17:59

台灣近視年齡層下修，頻繁使用3C產品增加用眼負荷，加上高齡化社會長者視覺退化等挑戰，俗稱驗光師的視光從業人員角色面臨轉型。圖為兒童視力檢查。（記者賴筱桐攝）

台灣近視年齡層下修，頻繁使用3C產品增加用眼負荷，加上高齡化社會長者視覺退化等挑戰，俗稱驗光師的視光從業人員角色面臨轉型。圖為兒童視力檢查。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣近視年齡層下修，頻繁使用3C產品增加用眼負荷，加上高齡化社會視覺退化等挑戰，俗稱驗光師的視光從業人員角色面臨轉型。新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，視光專業不應該侷限於度數檢查與鏡片配置的技術流程，而要成為連結兒童視力發展、數位視覺負荷、高齡功能維持與社區健康支持的服務，邁向全齡整合視力照護的目標。

由新北市驗光師公會與桃園市驗光師公會、彰化縣驗光師公會、彰化縣驗光生公會主辦，中華醫事科技大學視光系、馬偕醫護管理專科學校視光學科、康寧大學視光科協辦的「2026 國際視光研討會」（TIOS），將於3月22日在政大公企中心國際會議廳舉行，以「全齡整合式視力照護：以全生命週期為導向的健康視覺方案」為主題，邀集來自英國、香港、新加坡與澳洲的國際講者，與台灣視光從業人員共同探討如何從傳統配鏡服務，走向整合式視覺健康照護的歷程。

擔任2026 TIOS大會主席的黃群宸指出，台灣目前面臨學童近視管理壓力與高齡視覺退化挑戰，視光專業若要回應社會需求，必須從「看得清楚」進一步走向「看得穩、看得久、看得更有功能」，視光專業不應再只被理解為度數檢查與鏡片配置的技術流程，而要成為連結兒童視力發展、數位視覺負荷、高齡功能維持與社區健康支持的服務。

主辦單位表示，本次議程涵蓋兒童近視偵測與管理、隱形眼鏡配戴中止議題、高強度數位裝置使用者的視覺問題、高齡多重共病與視覺照護、黃斑窩發育異常，以及複雜眼視覺問題的臨床決策等面向，希望引進國際新知，協助第一線驗光師、驗光生及從業人員，建立可帶回臨床與服務現場的決策思維。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中