驗光師不再只是配眼鏡 轉型全齡視力照護守門人

台灣近視年齡層下修，頻繁使用3C產品增加用眼負荷，加上高齡化社會長者視覺退化等挑戰，俗稱驗光師的視光從業人員角色面臨轉型。圖為兒童視力檢查。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕台灣近視年齡層下修，頻繁使用3C產品增加用眼負荷，加上高齡化社會視覺退化等挑戰，俗稱驗光師的視光從業人員角色面臨轉型。新北市驗光師公會理事長黃群宸表示，視光專業不應該侷限於度數檢查與鏡片配置的技術流程，而要成為連結兒童視力發展、數位視覺負荷、高齡功能維持與社區健康支持的服務，邁向全齡整合視力照護的目標。

由新北市驗光師公會與桃園市驗光師公會、彰化縣驗光師公會、彰化縣驗光生公會主辦，中華醫事科技大學視光系、馬偕醫護管理專科學校視光學科、康寧大學視光科協辦的「2026 國際視光研討會」（TIOS），將於3月22日在政大公企中心國際會議廳舉行，以「全齡整合式視力照護：以全生命週期為導向的健康視覺方案」為主題，邀集來自英國、香港、新加坡與澳洲的國際講者，與台灣視光從業人員共同探討如何從傳統配鏡服務，走向整合式視覺健康照護的歷程。

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擔任2026 TIOS大會主席的黃群宸指出，台灣目前面臨學童近視管理壓力與高齡視覺退化挑戰，視光專業若要回應社會需求，必須從「看得清楚」進一步走向「看得穩、看得久、看得更有功能」，視光專業不應再只被理解為度數檢查與鏡片配置的技術流程，而要成為連結兒童視力發展、數位視覺負荷、高齡功能維持與社區健康支持的服務。

主辦單位表示，本次議程涵蓋兒童近視偵測與管理、隱形眼鏡配戴中止議題、高強度數位裝置使用者的視覺問題、高齡多重共病與視覺照護、黃斑窩發育異常，以及複雜眼視覺問題的臨床決策等面向，希望引進國際新知，協助第一線驗光師、驗光生及從業人員，建立可帶回臨床與服務現場的決策思維。

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