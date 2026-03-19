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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

雲林推肝炎追蹤揪4肝癌 未定期追蹤猛爆性肝炎急換肝

2026/03/19 17:51

雲林縣府宣誓今年持續推動B、C型肝炎陽性個案追蹤照護計畫，提升肝病早期發現與治療成效。（記者黃淑莉攝）

雲林縣府宣誓今年持續推動B、C型肝炎陽性個案追蹤照護計畫，提升肝病早期發現與治療成效。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣推動根除C肝計畫，整合醫院、基層診所及衛生所加強篩檢及轉診機制，去年進一步在鄉鎮市衛生所開設「B、C型肝炎陽性個案追蹤門診」，揪出4名確診肝癌，雲林縣長張麗善今（19）日表示，縣內一名鄉鎮長因工作忙沒有定期追蹤，日前因猛爆性肝炎緊急換肝，現休養中，她提醒，肝沒有痛覺神經，肝炎患者要定期追蹤，不要聽信顧肝、保肝祕方，亂吃藥更傷肝。

肝癌多年來一直位居雲林十大癌症死因中名列前茅，張麗善表示，B、C型肝炎若未及早發現治療，可能形成肝硬化、肝癌，篩檢及早期治療是降低肝病重要策略。

衛生局長曾春美指出，雲林從2019年推動「篩檢、轉介、治療及追蹤」服務模式，並透過外展門診提升偏鄉醫療可近性，2022年提前達到消除C型肝炎目標，篩檢涵蓋率達78.8%、陽性個案就診83.3%，C型肝炎治療率達96%。

曾春美說，雲林C型肝炎防治工作邁入後C肝時代，去年強化高風險族群照護，在20鄉鎮市衛生所開設「B、C型肝炎陽性個案追蹤門診」，主動通知未定期追蹤民眾回診，由肝炎、肝癌治療專家盧勝男等醫師提供肝功能檢查、肝癌標記及腹部超音波檢查，提高民眾就診意願與追蹤率。

盧勝男今天發表成果說，去年發現肝結節有19人、肝癌4人，也轉介4名C肝患者完成治療及6名B肝異常者。

張麗善強調，今年縣府持續推動B、C肝炎陽性追蹤計畫，其中免費篩檢年齡擴大為1986年以前出生到79歲民眾，歡迎鄉親多利用。

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