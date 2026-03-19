咬東西痛、下巴卡卡？研究：關鍵酵素有望緩顎關節退化

顳顎關節（TMJ）構造圖：這是下巴與頭部連接的樞紐。研究發現體內的LOXL2酵素能保護圖中關節處的軟骨，防範因發炎導致的磨損退化。（圖取自英國丹地大學）

〔編譯陳成良／綜合報導〕張嘴、咀嚼時下巴出現卡住或疼痛，是不少民眾常見的困擾。這類症狀多與關節軟骨受損有關。最新研究發現，一種關鍵酵素可能在保護軟骨、減緩退化上扮演重要角色。

《科技日報》（SciTechDaily）報導指出，刊登於《國際口腔科學期刊》（International Journal of Oral Science）的最新研究發現，美國波士頓大學團隊鎖定了一種名為 「LOXL2」的酵素。這種物質在顳顎關節（TMJ）中具有保護作用，能幫助抑制發炎並維持軟骨穩定。一旦這種酵素不足，軟骨就更容易磨損，進而引發僵硬與疼痛。

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研究指出，關節退化與體內發炎反應過度活躍有關。這種被稱為「NF-κB」的發炎機制若過度活躍，會加速軟骨細胞受損。實驗證實，LOXL2酵素能有效抑制這種發炎反應，避免軟骨細胞受損甚至死亡。這項機制發現揭示了關節病變並非單純物理磨損，而是內部的化學平衡遭到破壞。

研究團隊針對基因缺陷小鼠與關節結構類似人類的山羊進行測試。結果顯示，補充LOXL2後，與疼痛和軟骨破壞相關的指標明顯下降，並恢復軟骨的健康結構。目前美國食品暨藥物管理局（FDA）尚未批准任何專門用於保護或修復顳顎關節軟骨的藥物，這項發現為未來的藥物開發提供了關鍵方向。

雖然目前仍處於動物實驗階段，但研究團隊指出，透過針對該酵素路徑開發新療法，未來有望在病情初期進行防範，避免關節持續退化至需要手術的程度。相關療法仍需進一步人體試驗確認效果與安全性。

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