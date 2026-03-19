天冷手指變色別輕忽 他以為循環差 竟罹致命自體免疫病

顏在弘醫師指邱先生罹患硬皮症，治療後，手指原本變白、變紫、疼痛，恢復紅潤及靈活不痛。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕64歲的邱先生前年發現手指尖在天冷時會變成紫色，輕碰就痛，疼痛延伸至手臂，連騎機車都疼痛難忍，原以為是末梢神經循環不佳，後來惡化到手部腫脹、皮膚硬化，膝蓋變僵硬、無法彎曲，工作被迫中斷，四處就醫終於發現是罹患全身性硬化症（又稱硬皮症），經免疫調節藥物治療後症狀改善，能重新工作、正常生活。

台中榮總過敏免疫風濕科醫師顏在弘指出，全身性硬化症是一種少見的自體免疫疾病，在自體免疫疾病中死亡率最高，患者平均死亡率是同年齡層族群的2.7倍。

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全身性硬化症好發於女性，發病原因不明確，目前已知長期暴露於矽粉塵環境或化學溶劑可能誘發疾病，初期症狀有雷諾氏現象，天冷或接觸冰冷物體，或情緒緊張時，手指出現白、藍、紅三色變化，伴隨疼痛與麻木，回暖後恢復紅潤，因此常被認為是血液循環不佳。

全身硬化症初期症狀是在天冷或接觸冰冷物品時，手指會變紅、變紫（箭頭指處）或變白。（非個案本人，記者蔡淑媛翻攝）

該疾病隨著病情進展，皮膚逐漸變硬、變緊，內臟器官也可能出現纖維化，導致呼吸急促、胃食道逆流，甚至引發肺纖維化和肺動脈高壓等嚴重併發症，肺纖維化是病人最主要的死亡原因，因此及早診斷治療並找出高風險族群非常重要。

顏在弘表示，全身性硬化症診斷仰賴臨床症狀與抽血檢測自體免疫抗體，台灣重大傷病登記全身性硬化症病人約2300人，近年治療藥物發展迅速，逐步突破過去選項有限的困境，提醒出現雷諾氏現象、不明原因手腳指腫脹、皮膚緊繃硬化，應盡早就醫評估。

顏在弘醫師指肺纖維化是全身性顏在弘醫師肺纖維化是全身性硬化症最主要的死亡原因。（記者蔡淑媛攝）

中榮自2020年引進新型抗體檢測技術，由原本可檢測3種抗體，擴增至8種，診斷敏感度由60%提升至80%，再搭配傳統抗核抗體檢查（ANA）比對排除偽陽性問題，幫助初期症狀尚不明顯的病人及早治療、控制病情；醫療團隊也透過檢測自體免疫抗體預測病人肺部受影響的機會，發現同時帶有Scl-70抗體與Ro52抗體者，約8成會合併肺纖維化，屬於高風險族群，相關成果於2023年發表於國際期刊《Clinica Chimica Acta》。

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