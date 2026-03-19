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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》服藥後紅腫癢？ 醫揭藥物過敏關鍵警訊

2026/03/19 19:57

一般民眾如果在服藥後皮膚出現蕁痲疹、皮膚癢、紅疹、嘴唇腫、眼皮腫等症狀時，務必進一步詢問醫師、藥師，確認自己是否屬於藥物過敏。（資料照）

一般民眾如果在服藥後皮膚出現蕁痲疹、皮膚癢、紅疹、嘴唇腫、眼皮腫等症狀時，務必進一步詢問醫師、藥師，確認自己是否屬於藥物過敏。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕一般民眾應該如何判斷自己屬於藥物過敏？根據東元綜合醫院免疫風濕過敏科主任林保成指出，首先觀察是否為藥物過敏的常見症狀，如服藥後皮膚出現蕁痲疹、皮膚癢、紅疹、嘴唇腫、眼皮腫、口腔潰瘍、喉嚨疼痛、呼吸急促等症狀，當有這些症狀出現時，務必進一步詢問醫師、藥師，以確保健康無虞。

有關藥物過敏的種類，林保成在東元綜合醫院網站上說明，藥物過敏依其免疫反應可以分為4型：

●第1型免疫反應，主要與免疫球蛋白E有關，主要臨床表現為蕁痲疹、皮膚癢、臉部、肢體、喉部組織腫脹，過敏性休克是最嚴重的反應。

第1型免疫反應一般在服藥後1小時內發生，若是靜脈給藥，可能幾秒鐘或幾分鐘就有症狀出現。一般使用抗組織胺治療，症狀嚴重的病人則需使用類固醇治療。

●第2型免疫反應較少見，它是經抗體媒介造成細胞的破壞，需要有高效價對特定藥物的抗體才會有症狀，一般在藥物治療1週後發生，常見的反應有溶血性貧血、血小板減少、嗜中性白血球減少。

●第3型免疫反應也是較少見，主要經由抗原抗體複合物，一般在藥物治療1週以上才會發生，因為它需要產生大量的抗體才會有症狀，常見的反應有血清病和血管炎。

●第4型免疫反應，主要經由T細胞的活化與增生，因此屬於延遲性反應，一般需數天至數周才會有症狀，常見的反應有接觸性皮膚炎、麻疹樣皮膚疹、藥物引起的發燒、史蒂芬強森症候群、藥物反應伴隨嗜伊紅性白血球增加與全身症狀等。

林保成總結，整體而言，若懷疑藥物過敏，應進一步詢問醫師、藥師。除第1型外，第2、3、4型免疫反應，一般需使用類固醇治療，才能讓症狀緩解。及早辨識與處理是避免惡化的關鍵。

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