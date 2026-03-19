健康網》不是洗不乾淨？ 泌尿醫揭私密處飄異味4元凶

鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪表示，男性鼠蹊部飄散尷尬異味，原因多與悶熱、細菌失衡、皮膚皺摺摩擦等有關，尤其包皮過長與尿垢堆積為常見元凶；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我最近下面味道有點重，連女朋友都委婉提醒我，我是不是生病了？」鳳山李嘉文泌尿科診所副院長蘇信豪分享，門診1位年輕上班族忐忑詢問私密處飄異味問題，擔心自身健康出問題。​他指出，其實這並非單一個案，很多男性常會發現鼠蹊部飄散尷尬異味，原因多與悶熱、細菌失衡、皮膚皺摺摩擦等有關，尤其包皮過長與尿垢堆積為常見元凶，提醒注意私密處通風與清潔，有助改善與維持清爽。​

私密處異味4大元凶

蘇信豪於臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所 （豪豪醫師）」發文表示，私密處之所以會「氣味逼人」，通常與以下4個原因有關：

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​●汗水與高溫悶熱：鼠蹊部天生就容易悶熱，汗水本身其實不臭，但加上高溫與潮濕，形成細菌開派對的完美溫床。

​●細菌與黴菌失衡：久坐族，如上班族、運將或愛穿緊身褲的人，會讓壞菌大量繁殖。如果伴隨紅、癢、脫屑，可能就不是單純流汗，而是股癬找上門。

​●皮膚皺摺摩擦：汗水跟老廢角質被細菌分解產生的味道，常常被自己或伴侶誤會是狐臭，其實這單純是皮膚生態與清潔死角的問題。此外，肥胖也會增加皮膚皺摺。​

●包皮過長與尿垢堆積：這是最常見元凶。包皮過長容易藏污納垢，排尿後的殘液與皮屑混合，容易形成白白的「包皮垢」，細菌再滋生，成為異味的最大來源，累積久了還極易引發包皮龜頭炎。

3招告別異味助清爽

​蘇信豪並分享，以下4招有維持清爽，有助告別異味：1.保持通風，換穿純棉或排汗材質的寬鬆內褲，少穿緊身褲。2.洗澡時，務必將包皮褪下，用清水溫和洗淨皺褶處並擦乾。3.運動後即時清潔，尤其爆汗後應盡快洗澡擦乾；若無法立即清洗，建議先用濕毛巾擦拭，並更換乾爽內褲。3.胯下紅癢疑似股癬，千萬別亂塗偏方或成藥，若擦錯類固醇，反而會讓黴菌滋長。​

蘇信豪強調，私密處異味絕大多數都是「通風與清潔」的問題，若因包皮過長而導致反覆發炎、發臭且清潔困難，建議就醫評估。現今相關手術時間短、恢復快，可一勞永逸解決這個尷尬困擾，大幅提升生活品質。

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