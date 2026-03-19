健康網》年奪2千命！「胃癌」多因這菌引起 2招預防

胃腸肝膽科醫師張靖表示，若能把公筷母匙、避免生食，這兩個習慣做好，可積極預防胃癌。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕「胃癌」長年位居台灣十大癌症死因與發生率前10名，胃腸肝膽科醫師張靖在臉書粉專「張靖醫師 減重專科。靖心靖力 守護胃腸」分享2招「遠離胃癌」的好方法：公筷母匙、避免生食。

張靖解釋，根據統計「胃癌」的主要元兇是「幽門桿菌」（Helicobacter pylori、又稱胃幽門螺旋桿菌），80-90%的胃癌和此菌有關。幽門桿菌被列為一級致癌物。

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張靖表示，幽門桿菌主要透過「共用餐具、不乾淨的食物與水」來傳播，若共用餐具恐造成交叉感染，後者則很可能暗藏細菌。最後張靖總結，若能把公筷母匙、避免生食，這兩個習慣做好，就可有效阻止細菌的感染，成功遠離胃癌。

衛福部國健署表示，根據死因統計及癌症登記資料顯示，胃癌在我國十大癌症中，分別位居死亡人數第7名及發生人數第9名，每年約逾4,000人新診斷罹患胃癌，並造成2,000多人死於胃癌；如被診斷胃癌，早期（0+1期）5年存活率約可達7成5以上，但晚期（第4期）存活率僅不到1成。

同時，胃幽門螺旋桿菌身為胃癌發生的主要風險因子，我國20歲以上成年人之感染盛行率達30%。降低感染風險的第1步，為胃幽門螺旋桿菌檢測，檢測方式包含非侵入性的碳13尿素吹氣法、糞便抗原檢測法及血清學檢查；侵入性檢查方式則需透過消化道內視鏡進行切片檢查。

衛福部目前提供公費「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌」服務。醫療院所於完成提供民眾本項服務之後，每案可向衛福部國民健康署申請新臺幣450元之補助費用。而由於本項目之檢測年齡及採檢方式與大腸癌篩檢相似，請符合本項檢測服務之民眾如亦符合大腸癌篩檢資格，也可併同做篩檢，從領管、採便到回管，2項篩檢1次完成。

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