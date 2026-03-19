健康網》抗發炎這樣吃 專家曝10種天然食物從根本改善

民眾想要有效降低身體發炎，可以從食物中獲取，藍莓、鮭魚、花椰菜等都是很好的天然食物來源；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾想要有效降低身體發炎，不一定要靠保健食品，食物中也藏著豐富的「身體天然滅火器」。無齡診所指出，藍莓、鮭魚、花椰菜、特級初榨橄欖油與無糖優格等，都是具抗發炎效果的代表性食物，能從抗氧化到調整腸道菌相，幫助身體恢復平衡。

無齡診所在臉書專頁歸納了10大抗發炎食物，簡單又容易取得的「身體天然滅火器」，不妨從中參考：

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1.藍莓，滅火關鍵在於花青素，強大的抗氧化劑，能中和發炎產生的自由基，保護細胞。早餐優格加一把，就是最完美的無齡開始。

2.鮭魚或是深海魚類，滅火關鍵在於Omega-3脂肪酸。Omega-3 能直接修復細胞膜，是身體自然的抗炎因子。一週吃2次，幫身體「潤滑」一下。

3.花椰菜，滅火關鍵在於蘿蔔硫素。幫助肝臟解毒，減少發炎物質。

4.酪梨，滅火關鍵在於優質單不飽和脂肪酸、維生素E。酪梨的好油能協助吸收脂溶性營養素，同時保護肌膚不受發炎損傷。

5.堅果（特別是核桃、杏仁），滅火關鍵在於Omega-3、植化素，一小把堅果（約10元硬幣大小）是最好的辦公室零食，核桃對腦部健康也有幫助。

6.薑黃，滅火關鍵在於薑黃素，地表最強的抗發炎香料之一，炒飯時加一點，或煮一碗薑黃雞湯，幫身體暖暖地滅火。

7.大蒜，滅火關鍵在於蒜素， 雖然有味道，但它可是殺菌與抗炎的大功臣。

建議切碎後靜置10分鐘再烹調，活性最強。

8.特級初榨橄欖油，滅火關鍵在於橄欖油刺激醛， 這種成分具有類似布洛芬（止痛藥）的抗炎效果，優點是完全天然，適合涼拌或低溫烹調。

9.深綠色葉菜，如菠菜、羽衣甘藍，滅火關鍵在於植化素、膳食纖維，腸道菌最愛的食物，腸道健康使全身性的發炎反應減少。

10.無糖優格或發酵食物，滅火關鍵在於益生菌，直接補充好菌，強壯腸道屏障，阻擋毒素滲入血液。當成下午茶，美味又健康。

無齡診所總結，不妨讓這些食物成為日常的一部分，不只改善身體發炎狀態，也有機會提升整體精神，打好健康基礎。

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