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健康網》減重怕肌少狂做有氧 醫警：女子2週竟掉12年肌肉量

2026/03/19 19:17

無齡診所醫師黃乙絜表示，想要增肌除須視狀況搭配有氧或無氧運動，也要嚴守蛋白質吃足、睡飽不熬夜、不做極端節食3大金律，否則可能加速肌肉流失；情境照。（圖取自shutterstock）

無齡診所醫師黃乙絜表示，想要增肌除須視狀況搭配有氧或無氧運動，也要嚴守蛋白質吃足、睡飽不熬夜、不做極端節食3大金律，否則可能加速肌肉流失；情境照。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人因減重或擔心年紀增長出現肌少症，選擇每天進行跑步、快走等有氧運動。對此，無齡診所醫師黃乙絜分享，1名女子為減重而少吃並狂做有氧，雖2週減重6公斤，卻也導致狂掉12年的肌肉量。提醒想要增肌除須視狀況，適度搭配有氧或無氧運動之外，也要嚴守蛋白質吃足、睡飽不熬夜、不做極端節食3大金律，否則可能反而會加速肌肉流失，讓人越練越顯老。

有氧vs.無氧：誰才是肌肉救星？

黃乙絜於臉書粉專「無齡診所」發文與影音指出，許多人都有「怕老了沒肌肉，所以每天狂走路、跑步」的迷思，其實，這個觀念只對了一半。她表示，簡單來說，有氧運動，如跑步、騎單車，就像是家庭管家，不負責賺錢，所以單純做有氧對增肌幫助有限。至於無氧運動，如重訓、阻力，則像是家中經濟支柱，也是老年肌少症流失最快的部分。因此，想要存老本（肌肉），一定要有經濟支柱的介入。

黃乙絜並分享，門診1位女性為了減肥，執行極端少吃搭配瘋狂做有氧，2週內瘦了 6 公斤，但經檢測發現，6公斤之中有2公斤是肌肉。當人體自然老化時，40歲後，每10年才流失8% 肌肉。 該女子因使用錯誤方式，2週就把12年份的肌肉減掉，這也是很多人瘦下來皮膚鬆垮垮、氣色很差的原因。

體脂高低決定飲食、訓練法

黃乙絜說明，想要穩定長肌肉，應根據身體狀況選擇運動策略。舉例來說，體脂高且過重者膝蓋負擔大，發炎反應高，別急著重訓或狂跑，先走路即可；飲食應注意微量營養素搭配巨量營養素，先把脂肪降低，身體環境好了，再加入重訓，CP值最高。至於體脂正常、怕肌少症者，可尋求專業教練規劃，進行無氧運動（重訓）搭配適量有氧；並注意蛋白質要吃夠、不熬夜，以免錯過相關荷爾蒙分泌時間。

黃乙絜提醒，肌少症不是老化的必然，而是生活型態的成績單。不管是哪種人，預防肌少症必須嚴守蛋白質吃足、睡飽不熬夜、不做極端節食，唯有掌握這3大金律，搭配自身狀況運動，才能真正健康長肌肉。

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