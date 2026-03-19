健康網》「不想再痛」42歲媽痛到止痛藥無效 「自然孔手術」切除子宮

三軍總醫院婦產部及康寧醫院婦產科主治醫師李易良在臉書粉專以一位連吃止痛藥都無效的42歲媽媽，說明如何不留疤切除子宮。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕有婦女只要到了經期，疼痛感也會跟著來；卻有人痛到多顆止痛藥都壓不下。三軍總醫院婦產部及康寧醫院婦產科主治醫師李易良在「良醫日誌李易良醫師」引用一個案例說明：這位42歲的媽媽，第一次來門診的時候，其實是被「疼痛」折磨得筋疲力盡。她說這3年來，每次月經來都痛得不得了，「不只是止痛藥沒用，要吃好幾顆、連續好幾天才能勉強撐過去。」

她曾跑過好幾間婦產科，也試過「停經針」這類荷爾蒙治療，但只要藥效一退，疼痛就立刻回來。 即使在服藥期間，仍要靠止痛藥「共用」才能生活。

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李易良表示，二十年前，大學時期，她曾做過一次四孔腹腔鏡卵巢囊腫合併子宮肌瘤切除。雖然是微創手術，但那次手術讓她痛到刻骨銘心。術後幾天無法下床、肚子腫漲不適，甚至連呼吸都痛。那次的恐懼讓她之後只要聽到「手術」兩個字，就渾身緊繃。

李易良表示，直到這次朋友介紹，她來到門診。超音波一掃，就發現問題不。這是多發性子宮肌瘤合併子宮腺肌症（adenomyosis），子宮整體已經超過15公分，比懷孕三、四個月的大小還大。

她試過藥物治療卻無效，於是這次她主動提出：「醫師，我想做子宮切除了。」評估後，卵巢的狀況良好，因此我建議保留雙側卵巢，讓身體仍能維持自然的荷爾蒙功能，避免提早進入更年期。

手術策略：沒有肚皮傷口的選擇

考量她對疼痛的恐懼，我建議採用自然孔腹腔鏡手術（vNOTES），從陰道進入腹腔操作，完全不需在肚皮開刀口。 術前除了超音波，我也安排了電腦斷層（CT）檢查，因為子宮太大、超音波看不清楚，透過CT能確定肌瘤與腺肌症的確切位置，也能大致上預估可能沾黏的範圍。

進入腹腔後，果然如預期般雙側卵巢、小腸與子宮都嚴重沾黏。 這樣的手術不只是技巧挑戰，也要非常有耐心。李易良當時進行雙側子宮動脈結紮，減少出血，再一層層小心分離小腸與子宮還要卵巢間沾黏，最後順利將子宮完整切除。整台手術歷時約1小時40分鐘，出血量約200 c.c.（大概兩罐養樂多的量）。

手術當天傍晚，她已能自行下床。 在術後6小時移除導尿管後，她還笑著說：「醫師，我可以走了、還想洗個澡！」前4小時的確有較強烈的酸脹與悶痛，但到了第5小時，疼痛感開始緩解。 晚餐時就能正常進食、活動自如。 由於她住外縣市，隔天早上回診確認一切穩定後，就開心返家休養。

一週後病理報告出爐，確認為子宮肌瘤合併腺肌症。這個子宮大小達 16 × 13 × 10 公分，共發現五顆肌瘤，最大的一顆直徑將近7公分。

李易良表示，並不是每一位病人都適合「自然孔」手術。若遇到子宮太大、沾黏過度或其他風險， 我也會選擇單孔或傳統三孔腹腔鏡甚至達文西手術方式來輔助。

李易良表示，只要條件允許，仍會盡量替病人爭取「無肚皮傷口」的選項。因為對於許多曾被「疼痛」嚇怕過的病人，這樣的方式，不只是少一道疤、少一份痛，更是讓她重新找回「對醫療的信任」。李易良補充，每一台手術，都是一次信任的交會。 「她在術後對我說：『醫師，這次真的沒那麼可怕了。』這句話，大概是我那天最溫暖的收穫。」

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