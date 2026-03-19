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健康網》「不想再痛」42歲媽痛到止痛藥無效 「自然孔手術」切除子宮
〔健康頻道／綜合報導〕有婦女只要到了經期，疼痛感也會跟著來；卻有人痛到多顆止痛藥都壓不下。三軍總醫院婦產部及康寧醫院婦產科主治醫師李易良在「良醫日誌李易良醫師」引用一個案例說明：這位42歲的媽媽，第一次來門診的時候，其實是被「疼痛」折磨得筋疲力盡。她說這3年來，每次月經來都痛得不得了，「不只是止痛藥沒用，要吃好幾顆、連續好幾天才能勉強撐過去。」
她曾跑過好幾間婦產科，也試過「停經針」這類荷爾蒙治療，但只要藥效一退，疼痛就立刻回來。 即使在服藥期間，仍要靠止痛藥「共用」才能生活。
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李易良表示，二十年前，大學時期，她曾做過一次四孔腹腔鏡卵巢囊腫合併子宮肌瘤切除。雖然是微創手術，但那次手術讓她痛到刻骨銘心。術後幾天無法下床、肚子腫漲不適，甚至連呼吸都痛。那次的恐懼讓她之後只要聽到「手術」兩個字，就渾身緊繃。
李易良表示，直到這次朋友介紹，她來到門診。超音波一掃，就發現問題不。這是多發性子宮肌瘤合併子宮腺肌症（adenomyosis），子宮整體已經超過15公分，比懷孕三、四個月的大小還大。
她試過藥物治療卻無效，於是這次她主動提出：「醫師，我想做子宮切除了。」評估後，卵巢的狀況良好，因此我建議保留雙側卵巢，讓身體仍能維持自然的荷爾蒙功能，避免提早進入更年期。
手術策略：沒有肚皮傷口的選擇
考量她對疼痛的恐懼，我建議採用自然孔腹腔鏡手術（vNOTES），從陰道進入腹腔操作，完全不需在肚皮開刀口。 術前除了超音波，我也安排了電腦斷層（CT）檢查，因為子宮太大、超音波看不清楚，透過CT能確定肌瘤與腺肌症的確切位置，也能大致上預估可能沾黏的範圍。
進入腹腔後，果然如預期般雙側卵巢、小腸與子宮都嚴重沾黏。 這樣的手術不只是技巧挑戰，也要非常有耐心。李易良當時進行雙側子宮動脈結紮，減少出血，再一層層小心分離小腸與子宮還要卵巢間沾黏，最後順利將子宮完整切除。整台手術歷時約1小時40分鐘，出血量約200 c.c.（大概兩罐養樂多的量）。
手術當天傍晚，她已能自行下床。 在術後6小時移除導尿管後，她還笑著說：「醫師，我可以走了、還想洗個澡！」前4小時的確有較強烈的酸脹與悶痛，但到了第5小時，疼痛感開始緩解。 晚餐時就能正常進食、活動自如。 由於她住外縣市，隔天早上回診確認一切穩定後，就開心返家休養。
一週後病理報告出爐，確認為子宮肌瘤合併腺肌症。這個子宮大小達 16 × 13 × 10 公分，共發現五顆肌瘤，最大的一顆直徑將近7公分。
李易良表示，並不是每一位病人都適合「自然孔」手術。若遇到子宮太大、沾黏過度或其他風險， 我也會選擇單孔或傳統三孔腹腔鏡甚至達文西手術方式來輔助。
李易良表示，只要條件允許，仍會盡量替病人爭取「無肚皮傷口」的選項。因為對於許多曾被「疼痛」嚇怕過的病人，這樣的方式，不只是少一道疤、少一份痛，更是讓她重新找回「對醫療的信任」。李易良補充，每一台手術，都是一次信任的交會。 「她在術後對我說：『醫師，這次真的沒那麼可怕了。』這句話，大概是我那天最溫暖的收穫。」
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