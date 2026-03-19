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健康網》靠少吃多動減重大錯特錯？ 醫揭「省電模式」害卡關

2026/03/19 18:12

專家表示，想增肌減脂，別再同時少吃多動，那是在啟動身體開啟省電模式，比較好的做法是變成多吃多動、少動少吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

專家表示，想增肌減脂，別再同時少吃多動，那是在啟動身體開啟省電模式，比較好的做法是變成多吃多動、少動少吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了減重，習慣採用少吃多動的方式，新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健指出，這種方式容易讓身體誤判為能量危機，反而啟動代謝下降，不如調整策略，改採「多吃多動、少吃少動」，讓飲食與活動量相互配合，才是更穩定的減脂方式。

蕭捷健於臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文分享，想要增肌減脂，別再同時少吃多動，那是在啟動身體開啟節能防禦模式，比較好的做法是模式切換成多吃多動、少動少吃。原因在於，少吃多動當然瘦很快，過沒幾天會覺得怎麼吃都吃不飽，體重快速回彈。

蕭捷健說明，當民眾同時「吃很少」又「運動過量」，身體會進入節能模式。首先是代謝補償，基礎代謝率會下降，讓身體更省能量；接著是飢餓反撲，食慾激素改變，使你更想吃高熱量食物；再來是肌肉流失，當能量不足時，身體會分解肌肉來維持運作，反而降低長期燃脂能力。

他接著提到，比較理想的方式是採取「多吃多動、少吃少動」，讓身體有穩定節奏。例如，在執行了重訓、跑步、打球高等強度日，這時候吃進去的澱粉會優先變成「肌糖原」，幫助增肌、恢復跟荷爾蒙穩定；當你處在追劇、加班、沒運動等久坐休息日，則降低澱粉攝取，改吃更多的蔬菜跟優質蛋白，避免過多熱量堆積。

蕭捷健總結，當飲食與運動能夠協調運作，增肌與減脂才會同時發生，而且更容易長期維持。

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